Infrastrutture stradali, la Summer School porta a Messina l'eccellenza

Dal 10 al 14 settembre, si svolgerà presso il complesso Villa Pace la XVI International Summer School SIIV (Società Italiana Infrastrutture Viarie).

L’evento rappresenta un momento di grande importanza per l’Ateneo sia per le tematiche trattate che per l’elevata caratura dei relatori nazionali ed internazionali che interverranno.

La Summer School SIIV è rivolta ai ricercatori italiani e stranieri (dottorandi, assegnisti, etc.) del settore “Strade, Ferrovie ed Aeroporti” e rappresenta non solo una scuola di eccellenza, ma anche un momento di confronto e di condivisione sui più recenti avanzamenti scientifici della disciplina.

La Società Italiana Infrastrutture Viarie (SIIV), che annovera fra i suoi soci gran parte dei docenti del settore “Strade, Ferrovie ed Aeroporti” delle Università italiane, ha anche individuato nella Summer School, già all’atto della sua istituzione, un’occasione per un confronto sinergico con i soggetti istituzionali e privati operanti nel settore della costruzione e manutenzione delle infrastrutture di trasporto.

Il titolo della tematica che verrà trattata quest’anno è “Road Asset Management for Sustainable Development”. Si tratta, indubbiamente, di un tema di grande impatto non solo dal punto di vista scientifico, ma anche sociale per le amministrazioni, gli enti, le imprese e le società impegnate nella progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture stradali.

A tal riguardo, durante la Summer School, è prevista anche la partecipazione di soggetti istituzionali impegnati nel settore delle infrastrutture. Nel corso dell’evento inaugurale, il cui inizio è previsto alle ore 16 di lunedì 10 settembre, dopo i saluti istituzionali del Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, interverranno, fra gli altri, anche il Presidente SIIV, prof. Raffaele Mauro, il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Messina, ing. Francesco Triolo, il Presidente del “Comitato Periferico Territoriale – Ente Sicurezza Edile”, ing. Rosario De Domenico, il prof. Antonino D’Andrea (Università di Messina). Durante le varie sessioni della International Summer School SIIV, parteciperanno anche: il prof. Orazio Baglieri (Politecnico di Torino); prof.ssa Clara Celauro (Università di Palermo); Gianluca Dell’Acqua (Università di Napoli – Federico II); Antonio Montepara (Università di Parma); Marco Pasetto (Università di Padova); prof. Adelino Ferreira (Università di Coimbra); prof. Tien Fwa (Università Nazionale di Singapore); prof. Kelvin CP Wang (Università dell’Oklahoma).

Il Comitato organizzatore è formato dai proff. Gaetano Bosurgi (Presidente della Commissione scientifica internazionale insieme al prof. Salvatore Cafiso), Orazio Pellegrino, Nicola Bongiorno, Federico Carbone e Giuseppe Sollazzo (Università di Messina) e dalla dott.ssa Giuseppina Pappalardo (Università di Catania).