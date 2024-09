Dal 10 al 14 settembre al via la diciottesima edizione del Reggio Calabria Film Festival

Falcomatà “Siamo consapevoli che può crescere anno dopo anno, rappresentando una chiave di lettura importante per la narrazione dei nostri luoghi”

REGGIO CALABRIA – “E’ un evento che la città di Reggio Calabria ormai aspetta da tempo, un appuntamento fisso del quale ringraziamo Michele Geria e tutta l’organizzazione che ruota intorno alla rassegna cinematografica anche per tutte le ricadute positive sul territorio. Noi sosteniamo attivamente, come Città Metropolitana, l’organizzazione di questo festival, nella consapevolezza che può e deve crescere anno dopo anno, soprattutto per via dell’aspetto cinematografico che rappresenta una chiave di lettura importante per la narrazione dei nostri luoghi, di queste terre, delle nostre eccellenze e peculiarità”. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, prendendo parte, oggi alla presentazione della diciottesima edizione del Reggio Calabria Film Festival, in programma dal 10 al 14 settembre all’Arena dello Stretto e a Villa Genoese Zerbi.

Sull’ipotesi di poter ampliare l’attività del Reggio Calabria Film Fest anche alla Biennale dello Stretto, il primo cittadino metropolitano ha aggiunto: “Si tratta di un obiettivo comune sul quale poter lavorare in sinergia, soprattutto negli aspetti di programmazione e dei temi da inserire all’interno di un evento. Questo è quello che noi intendiamo quando parliamo di sinergia, abbiamo iniziato da tempo, lo abbiamo visto con la rassegna del Cinema all’aperto che ha riscosso un grande interesse di cittadini e turisti e ora – ha concluso – con questa edizione del Film Fest proseguiremo in uno scenario unico come quello dell’Arena dello Stretto”.