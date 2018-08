Atm, si cambia ancora: modifiche su alcune linee, tornano il 76 e il 78

Si cambia di nuovo. Per la terza volta in due settimane. Atm annuncia ulteriori modifiche al piano di esercizio estivo. La terza tranche di correttivi, dopo i tagli avviati dal 16 agosto che hanno causato in appena 15 giorni tante lamentele e disagi in tutta quella fetta di utenza che usa regolarmente il mezzo pubblico.

Le novità entreranno in vigore da lunedì 3 settembre. Ancora nuovi orari per la linea 1 in direzione Altolia, linea 9 che va a Larderia e linea 35 che serve la zona di Cumia. Linee che già erano state oggetto di revisione degli orari in questa settimana, ma che evidentemente ancora non rispondevano appieno alle esigenze dei cittadini e all’attuale organizzazione che l’Atm può mettere in campo.

Si torna indietro anche su alcuni accorpamenti di linee che erano stati fatti dal 16 agosto: ricompaiono infatti il 76 e il 78 che erano stati rispettivamente accorpati al 77 e al 79, scatenando non poche ire in una larghissima fascia di utenti che si muovono tra la zona nord e il centro città. Per le due linee che tornano in servizio non ci sarà neanche la novità del capolinea all’Annunziata. Ecco infatti i percorsi che seguiranno:

Linea 76

Andata: Cavallotti – Via S. Maria Alemanna – Via I° Settembre – Via Cesare Battisti – Università – Via Tommaso Cannizzaro – Corso Cavour – Viale Boccetta – Via Garibaldi – Viale Giostra – Viale della Libertà – Annunziata – Panoramica – Rotatoria Frantinaro – Panoramica – Svincolo Papardo – Ospedale Papardo

Ritorno: Ospedale Papardo – Panoramica – Annunziata – Viale della Libertà – Viale Giostra – Via Garibaldi – Via C. Battisti – Via T. Cannizzaro – Via La Farina - Stazione centrale – Cavallotti.

Linea 78

Andata: Cavallotti – Via S. Maria Alemanna – Via I° Settembre – Via Cesare Battisti – Università – Via Tommaso Cannizzaro – Corso Cavour – Viale Boccetta – Via Garibaldi – Viale Giostra – Viale della Libertà – Litoranea – S. Agata – Ospedale Papardo – Serri – Sperone –C.da Badessa.

Ritorno: Giunti a S. Agata proseguire Litoranea - Viale della Libertà – Viale Giostra – Via Garibaldi – Via C. Battisti – Via T. Cannizzaro – Stazione Centrale Cavallotti

Con queste nuove modifiche si inizia da lunedì, questa volta l’Atm ha imparato la lezione di pochi giorni fa, quando le modifiche su orari e capolinea sono stati comunicati ai cittadini la mattina stessa che entravano in vigore. Questa invece l’avviso è già sul sito dell’Azienda Trasporti.

Su questo fronte il presidente dell’Atm Campagna chiede scusa: «Abbiamo fatto un errore di comunicazione per la troppa fretta di risolvere i problemi e ce ne scusiamo. Stiamo lavorando per mettere a punto un piano invernale che siamo certi sarà apprezzato».

Fino ad ora i presupposti non sono certo stati brillanti, a dirlo sono le continue modifiche arrivate in corso d’opera e le tante lamentele dei cittadini che usano bus e tram.

Francesca Stornante