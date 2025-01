Dal 7 gennaio chiude la funivia Taormina-Mazzarò

Le comunicazioni dell'Asm per interventi di manuntenzione dell'impianto a fune

Asm Taormina comunica che la funivia Taormina-Mazzarò chiuderà al pubblico da martedì 7 gennaio. Il tutto per consentire l’avvio degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto a fune.

Per tutto il periodo di chiusura verrà attivato il servizio bus sostitutivo, con regolari partenze dai capolinea di Taormina piazza San Pancrazio e via Pirandello – stazione di funivia monte) e Mazzarò (piazzale Funivia).

“La riapertura dell’impianto sarà comunicata tempestivamente”, rassicura l’Azienda servizi municipalizzata.