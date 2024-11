Dal Black Friday ai 44 Gatti, gli eventi natalizi del Centro commerciale Tremestieri

Redazionale

Con l’accensione delle luci e delle luminarie natalizie che da giorni illuminano a festa la maestosa immagine esterna ed i piani interni dello stabile è iniziato con tanta allegria il grande natale 2024 del Centro Commerciale Tremestieri.

Tante le iniziative in programma nel mese della festa per eccellenza che conclude il 2024.

Questo fine settimana è in programma un nuovo eccezionale evento. Per tutti i più piccoli e per le famiglie domenica 1 dicembre arrivano “I 44 gatti” , i personaggi tratti dalla serie animata ideata da Iginio Straffi ispirati al celebre brano del 1968 che si intitola proprio 44 gatti con gli amatissimi protagonisti Lampo e Milady.

Un evento gattastico che si terrà nei seguenti orari: 10,00 – 11,00 – 12,00 – 16,00 – 17,00- 18,00 e 19,00 e nel corso dei quali sarà possibile scattare foto e fare selfie con gli amatissimi personaggi.

Sempre questo weekend nei negozi del Centro Commerciale Tremestieri sarà possibile usufruire delle straordinarie opportunità del Black Friday. Un’occasione imperdibile per fare ottimo shopping e scegliere in anticipo il regalo giusto per le feste in tanti settori.

Gli eventi del natale 2024 del centro commerciale tremestieri proseguiranno sabato 7 dicembre, con l’apertura della Casa di Babbo Natale, che accoglierà le letterine dei bambini e che vestirà di luce e di suggestione il grande palazzo del Centro Commerciale Tremestieri insieme ad un suggestivo presepe realizzato da esperti artigiani.

Tanta animazione farà da cornice a tutte le installazioni e renderà ancora più piacevole le giornate che preludono alle feste per un Natale sempre più da vivere al Centro Commerciale Tremestieri.