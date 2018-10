Cantieri di servizio, ecco le graduatorie definitive. IN ALLEGATO

Erano state presentate oltre 2 mila domande, lo scorso 1 ottobre erano state pubblicate le graduatorie provvisorie, adesso ci sono gli elenchi definitivi. Gli uffici comunali hanno chiuso il lavoro per la selezione di chi potrà essere destinato ai cantieri di servizio. I tanti disoccupati messinesi che si sono messi in fila per presentare la domanda e che adesso vedranno il loro nome inserito nelle graduatorie definitive avranno una piccola opportunità di occupazione, seppur temporanea.

INFORMAZIONI UTILI

Le graduatorie sono quattro e sono suddivise nelle seguenti categorie:

a) soggetti con fascia di età 18 – 36 anni

b) soggetti con fascia di età 37 – 50 anni

c) soggetti ultracinquantenni;

d) soggetti portatori di handicap.

Le graduatorie contengono le sole iniziali del cognome e del nome del soggetto ammesso ed anche il numero di protocollo di presentazione della domanda. Pertanto, tramite il predetto numero di protocollo in possesso dell’interessato, potrà essere individuata la propria posizione nella graduatoria (VAI AL SITO DEL COMUNE)

Le graduatorie complete dei dati, invece, possono essere consultate presso il Front Office del Dipartimento Politiche Sociali, posto al piano terra di Palazzo Satellite, Piazza della Repubblica n.40, Messina, i cui giorni ed orari di apertura sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Il martedì ed il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 16:30. Sono esclusi sabato e festivi. IN DOWLOAD TUTTI GLI ELENCHI

NUMERI E CURIOSITA’

La fascia più numerosa è quella che va dai 18 ai 36 anni, ben 639 i nomi in graduatoria. Segue la fascia di età immediatamente successiva, cioè quella tra i 37 e i 50 anniche ha raccolto 627 ammessi. 409 i disoccupati che hanno più di 50 anni e che hanno trovato un posto in graduatoria. 32 invece i disabiliche potranno essere impiegati nei cantieri di servizio.

COSA SONO I CANTIERI DI SERVIZIO

I Cantieri di Servizi sono finanziati dall’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con fondi dei Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare 2014-2020) Asse 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” e danno il via a programmi di lavoro della durata di tre mesi, per l’integrazione o l’ampliamento dei servizi comunali, sia con riferimento agli ordinari compiti di istituto che per far fronte a situazioni straordinarie.

Francesca Stornante