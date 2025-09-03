Dal mercatino dei libri usati a trasporti e bullismo: “Coinvolgere i giovani è fondamentale”

In quinta commissione l'assessorato alle Politiche giovanili e scolastiche e la Consulta studentesca

MESSINA – Il mercatino dei libri usati, ma anche le tante altre attività che l’assessorato alle Politiche scolastiche e la Consulta studentesca stanno portando avanti in sinergia, insieme ad altre organizzazioni e associazioni giovanili. È stato questo il tema della quinta commissione consiliare odierna, presieduta da Raimondo Mortelliti e con ospiti l’assessora Liana Cannata e Giacomo Lupò, presidente della Consulta.

Cannata: “I giovani siano protagonisti”

Cannata ha parlato per prima e ha spiegato: “Il mercatino non è solo uno scambio ma un modo per socializzare e creare relazioni tra i giovani. Può essere anche un modo per chi sta iniziando in una nuova scuola di conoscere compagni e prepararsi all’avvio del nuovo anno scolastico. Ma non ci siamo limitati solo a questo, perché con la Consulta abbiamo un rapporto costante e stiamo predisponendo altri appuntamenti. Questo rapporto che si è instaurato tra Palazzo Zanca e gli organismi e le associazioni giovanili è fondamentale e sta crescendo sempre di più. I giovani devono essere soggetti attivi e protagonisti”. E ancora: “Noi vogliamo portare avanti progettualità che vedono impegnati gli studenti e le studentesse come cittadini, alla scoperta delle professioni, dei talenti, perché anche a Messina si può. Questo legame con il mondo esterno è importante”.

Lupò: “Monitoraggi su trasporti e bullismo”

Lupò ha aggiunto: “Noi giovani spesso siamo troppo etichettati, raccontati più che ascoltati. Abbiamo trovato questo spazio grazie all’assessora, che ci permette di esporci in prima persona. Rispetto agli anni scorsi finalmente gli studenti sanno chi siamo. È stato possibile grazie al rapporto con le istituzioni e i presidi. Durante l’ultimo anno scolastico abbiamo avviato due monitoraggi: uno sul trasporto pubblico in città e in provincia, l’altro su bullismo e cyberbullismo. Sono due temi che tratteremo con Atm e Prefettura. Intanto con l’assessora abbiamo stabilito di creare un incontro settimanale o mensile per dialogare in maniera costante e continuare a crescere insieme”.

Poi un passaggio sul mercatino dei libri usati: “C’è stata una grande risposta e siamo sicuri che aumenterà ancora. Ci porta ad affrontare un altro tema fondamentale, quello del caro-libri. Le famiglie spendono sempre di più sotto questo aspetto ma ci sono anche altre spese, per questo vogliamo trovare alternative e proporre iniziative simili”.