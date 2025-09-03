Piazza Unione Europea, torna il mercatino dei libri usati con i colori della pace VIDEO

"Un'opportunità per socializzare e sensibilizzare sul riuso e sulla sostenibilità ambientale"

MESSINA – Torna il mercatino dei libri usati in piazza Unione Europea. Libri, studenti e socializzazione: la piazza davanti al Comune di Messina si è trasformata in una vera e propria libreria a cielo aperto grazie all’iniziativa promossa dall’assessorato alle Politiche giovanili di Liana Cannata e dalla Consulta provinciale degli studenti. Il mercatino tornerà sempre dalle 17.00 alle 19.30 anche il 3 e 4 settembre.

Nella prima giornata centinaia di ragazzi, genitori e insegnanti hanno animato la piazza con scambi, vendite e acquisti di testi scolastici usati, in un clima di collaborazione e condivisione. L’obiettivo, chiaro e concreto, è quello di favorire il riuso dei libri di testo, alleggerendo il peso delle spese scolastiche per le famiglie e contrastando il fenomeno del caro-libri, sempre più sentito a ogni inizio di anno scolastico.

Da Messina il messaggio di pace con i teli arcobaleno

“Siamo felici di riproporre questa iniziativa in una modalità nuova e partecipata, con l’uso di grandi teli arcobaleno che ci ricordano i momenti di guerra che stiamo vivendo”, ha dichiarato Pasquale Mollo, un rappresentante del liceo classico “La Farina”. “Questo mercatino vuole essere anche un modo per ricucire il legame tra la comunità e la scuola, per ritrovarsi, condividere e ripartire insieme”, ha concluso lo studente.

Marianna Bellinghieri, del liceo Anis ha raccontato come il mercatino non sia solo un’opportunità per scambiare libri, ma anche per creare nuove connessioni. “Penso che iniziative come questa siano importanti anche per socializzare tra studenti di scuole diverse e far conoscere il nostro liceo ai ragazzi più giovani che stanno scegliendo il loro percorso. È un modo semplice ma efficace per farci incontrare e collaborare”, ha detto la studentessa.

Riuso e sostenibilità ambientale

Il mercatino rappresenta anche un’opportunità per sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto i più giovani, sull’importanza del riuso e della sostenibilità ambientale, evitando lo spreco di materiali ancora perfettamente utilizzabili.

Servizio di Carmen Licata (progetto L’estate addosso)