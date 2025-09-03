 Piazza Unione Europea, torna il mercatino dei libri usati con i colori della pace VIDEO

Piazza Unione Europea, torna il mercatino dei libri usati con i colori della pace VIDEO

Autore Esterno

Piazza Unione Europea, torna il mercatino dei libri usati con i colori della pace VIDEO

Tag:

mercoledì 03 Settembre 2025 - 12:30

"Un'opportunità per socializzare e sensibilizzare sul riuso e sulla sostenibilità ambientale"

MESSINA – Torna il mercatino dei libri usati in piazza Unione Europea. Libri, studenti e socializzazione: la piazza davanti al Comune di Messina si è trasformata in una vera e propria libreria a cielo aperto grazie all’iniziativa promossa dall’assessorato alle Politiche giovanili di Liana Cannata e dalla Consulta provinciale degli studenti. Il mercatino tornerà sempre dalle 17.00 alle 19.30 anche il 3 e 4 settembre.

mercatino piazza municipio

Nella prima giornata centinaia di ragazzi, genitori e insegnanti hanno animato la piazza con scambi, vendite e acquisti di testi scolastici usati, in un clima di collaborazione e condivisione. L’obiettivo, chiaro e concreto, è quello di favorire il riuso dei libri di testo, alleggerendo il peso delle spese scolastiche per le famiglie e contrastando il fenomeno del caro-libri, sempre più sentito a ogni inizio di anno scolastico.

mercatino piazza municipio

Da Messina il messaggio di pace con i teli arcobaleno

“Siamo felici di riproporre questa iniziativa in una modalità nuova e partecipata, con l’uso di grandi teli arcobaleno che ci ricordano i momenti di guerra che stiamo vivendo”, ha dichiarato Pasquale Mollo, un rappresentante del liceo classico “La Farina”. “Questo mercatino vuole essere anche un modo per ricucire il legame tra la comunità e la scuola, per ritrovarsi, condividere e ripartire insieme”, ha concluso lo studente.

mercatino piazza municipio

Marianna Bellinghieri, del liceo Anis ha raccontato come il mercatino non sia solo un’opportunità per scambiare libri, ma anche per creare nuove connessioni. “Penso che iniziative come questa siano importanti anche per socializzare tra studenti di scuole diverse e far conoscere il nostro liceo ai ragazzi più giovani che stanno scegliendo il loro percorso. È un modo semplice ma efficace per farci incontrare e collaborare”, ha detto la studentessa.

mercatino piazza municipio

Riuso e sostenibilità ambientale

Il mercatino rappresenta anche un’opportunità per sensibilizzare la cittadinanza, soprattutto i più giovani, sull’importanza del riuso e della sostenibilità ambientale, evitando lo spreco di materiali ancora perfettamente utilizzabili. 

mercatino piazza municipio
mercatino piazza municipio
mercatino piazza municipio
mercatino piazza municipio
mercatino piazza municipio
mercatino piazza municipio

Servizio di Carmen Licata (progetto L’estate addosso)

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”
Piazza Lo Sardo, la sicurezza è un problema: “Serve presidio fisso di forze dell’ordine”
“Motoraduno per la vita”, domenica la quinta edizione: sarà dedicata ad Alessia De Domenico
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED