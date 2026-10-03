 La Guardia Costiera di Milazzo recupera 18 cannizzi illegali

La Guardia Costiera di Milazzo recupera 18 cannizzi illegali

Redazione

La Guardia Costiera di Milazzo recupera 18 cannizzi illegali

sabato 03 Ottobre 2026 - 17:30

Sono attrezzi da pesca galleggianti ancorati al fondale utilizzati per attirare e catturare i pesci in mare aperto

Un’operazione condotta dalla Guardia Costiera di Milazzo ha portato al recupero e al sequestro di 18 Fad illegali posizionati al largo delle coste milazzesi. Si tratta dei “fishing aggregated device”, ovvero attrezzi da pesca galleggianti ancorati al fondale utilizzati per attirare e catturare i pesci in mare aperto, comunemente conosciuti in Sicilia come “cannizzi”.

I cannizzi sequestrati, di produzione artigianale, sono risultati privi dei necessari sistemi di segnalazione e identificazione, oltre ad essere realizzati in maniera non conforme alle norme nazionali ed europee che regolano la materia e che impongono, nello specifico, l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale.

La pesca professionale mediante l’impiego dei cannizzi non è vietata ma può essere fatta esclusivamente dai pescatori professionali appositamente autorizzati all’utilizzo di tale attrezzo che, in tal caso, deve riportare la marcatura e l’identificazione dell’unità da pesca dalla quale viene impiegato, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Gli stessi, inoltre, devono essere realizzati utilizzando componenti biodegradabili, compatibili con l’ecosistema marino, al fine di minimizzare l’impatto sull’ambiente.

Le operazioni di recupero e sequestro sono state eseguite dall’equipaggio del battello B 168 della Guardia Costiera milazzese che, nell’ambito delle stesse, ha raccolto anche una considerevole quantità di materiale plastico, utilizzato insieme a foglie di palma per la realizzazione dei “cannizzi” rimossi.

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