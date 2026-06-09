Dal Trofeo Italo Nicoletti di Riccione soddisfazioni per i colori dell’UniMe

Una decina i tesserati, tra tecnici e atleti, in trasferta a Riccione con la Rappresentativa regionale o con i colori grigio-azzurri

Il responsabile tecnico Diego Santoro dell’UniMe è stato incaricato dalla Fin Sicilia di guidare una rappresentativa dei migliori talenti, Juniores e Cadetti, siciliani al 29° Trofeo Italo Nicoletti di Riccione. Appuntamento tra i più importanti del panorama giovanile italiano in vasca lunga ha permesso ai tesserati messinesi di fare esperienza e in alcuni casi togliersi alcune soddisfazioni.

Soddisfazioni dalla Rappresentativa

Nella Rappresentativa figuravano Sabrina Ferrara, Emma Arcudi e Silvia Raffa. Le tre sono state protagoniste nell’oro vinto della 4×50 mista e dell’argento nella 4×50 stile libero entrambe le medaglie nella categoria Cadette. Individualmente Arcudi poi ha vinto l’oro nei 50 e 100 farfalla e l’argento nei 100 stile libero Cadette, Sabrina Ferrara bronzo nei 100 farfalla e quarto posto nei 50 farfalla Cadette. Infine Silvia Raffa tra le Juniores ha vinto l’argento nei 100 rana, quarta a quattro centesimi dal bronzo nei 50 e in finale anche nei 200 rana.

Piazzamenti dell’Unime

Erano presenti a Riccione, ma gareggiavano come tesserati Unime, Anita Delia quinta nei 100 farfalla Juniores e in finale anche nei 200 metri, Giovanni Monopoli finale nei 50 rana Juniores, Domenico Pennestrì finale nei 200 stile libero Ragazzi e Antonio Bavastrelli che ha chiuso nono tra i Seniores nei 400 stile libero, gara in cui si è gareggiato per serie senza passare da batterie che avrebbero portato alla finale.

Swimblu, Power Team e Ulysse al Memorial Cucinella

Impegnate al secondo Trofeo Kiran Club – Memorial Nicolò Cucinella che si è svolto nelle stesse date a Caltagirone segnaliamo il piazzamento al settimo post di società per la Swimblu, una rappresentative dell’Unime ha chiuso al dodicesimo posto, in classifica anche Ulysse e Power Team.

Medaglie Swimblu

Tra gli atleti a medaglia Sofia Perdichizzi oro nei 200 misti Unica, oro nei 100, 200 e 400 stile libero e argento nei 50 stile libero, Mattia Amato bronzo tra i Ragazzi R14 nei 200 misti, il compagno Cristian Calderone bronzo tra i Ragazzi secondo e terzo anno nei 200 misti, oro 400 misti. Irene Milioti oro nei 200 dorso Juniores e argento nei 50 e 100 metri, Aurora Costantino argento nei 200 e 50 dorso Unica e bronzo nei 100, Alessandro Blanca oro nei 50 e 200 dorso Juniores e argento nei 100. Diego Zanfardino argento nei 50 stile libero Juniores e nei 200 rana, bronzo nei 200 stile libero, oro nei 100 stile libero. Cristian Calderone oro nei 200 rana Ragazzi. Nicole Grillo bronzo nei 50 dorso Esordienti B2. Aurelio Pandolfo oro nei 200 farfalla Unica. Andrea Messina bronzo nei 200 farfalla Unica e bronzo nei 400 misti. Salvatore Calderone argento nei 100 rana Juniores.

Medaglie Unime

Bronzo per Aurora Coltraro nei 50 stile libero Juniores, oro nei 400 stile libero. Oro per Giorgia Iaria nei 50 stile libero Unica e nei 50, 100 e 200 farfalla. Angela Mallemace oro nei 50 e 100 farfalla Ragazze. Sonia Cucinotta argento nei 100 farfalla Juniores. Carlotta Capurro bronzo nei 50 rana Unica. Antonino Neto oro nei 50 farfalla R14.

Medaglie Ulysse

Simone Liberto bronzo nei 50 rana R14.