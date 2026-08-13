Riaperta la SS114 a Pistunina, Basile: “Il cammino verso la normalità sarà lungo”

Il sindaco ringrazia i soccorritori e rivolge un pensiero "a chi non c'è più"

MESSINA – A distanza di due settimane dal crollo della palazzina di Pistunina, la SS114 è stata riaperta. L’ha annunciato il sindaco Federico Basile, spiegando che dalle 18.30 si può nuovamente transitare. Tolte le transenne, con l’area del crollo sotto sequestro e circoscritta, la zona ora proverà a tornare lentamente alla normalità.

Basile: “Cammino lungo verso la normalità”

Ed è stato questo il messaggio di Basile sui social: “Riapre la Strada Statale 114 a Pistunina. Oggi questa strada torna a essere percorribile dopo due settimane di zona rossa. Il pensiero va, prima di tutto, a chi non c’è più. A chi è stato portato via troppo presto, alle loro famiglie, ai loro affetti, a chi continuerà a sentirne ogni giorno la mancanza. Abbiamo visto il dolore, la paura, la speranza e il grande lavoro di tanti soccorritori che non si sono mai fermati. A tutti loro va la nostra gratitudine. Oggi riapre una strada e si torna, pian piano, alla normalità. Ma per Pistunina e per Messina il cammino sarà più lungo. E lo percorreremo insieme, senza dimenticare nessuno”.