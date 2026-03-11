Dalla Panoramica alle strade provinciali, “oltre 5 milioni e mezzo per la manutenzione”

Il piano annunciato dalla Città Metropolitana riguarda anche Nebrodi e zona Tirrenica. Nel solo Comune messinese oltre 4 milioni

MESSINA – La Città Metropolitana di Messina ha voluto ribadire l’attenzione posta sulle strade provinciali, soffermandosi soprattutto sulle condizioni della Strada Panoramica dello Stretto, “con l’obiettivo di chiarire lo stato effettivo della strada e favorire una visione realistica e trasparente”.

Dalla Direzione viabilità metropolitana fanno sapere che l’arteria stradale è “regolarmente monitorata dal personale” e che “si presenta in buone condizioni manutentive, fatta eccezione per alcuni punti in cui si registrano modesti avvallamenti. Tali fenomeni sono principalmente legati ad interventi urgenti sui sottoservizi e all’assestamento dei materiali di riempimento, sui quali si interviene prontamente appena segnalati o rilevati dal personale tecnico”.

E ancora: “Per quanto riguarda le attività di scerbamento e manutenzione dei margini stradali, è già stata aggiudicata la gara per la Zona Omogenea Messina Ionica, per un importo di circa 800 mila euro, intervento che comprende anche la Strada Panoramica. Analoghi affidamenti sono stati disposti per le zone Nebrodi e Tirrenica, grazie alle risorse rese disponibili con la variazione di bilancio approvata dall’Amministrazione Basile nel novembre 2025, per un importo complessivo di 2,4 milioni di euro.

Questi interventi permettono di pianificare con anticipo le attività manutentive avvalendosi di operatori economici esterni, soluzione che si rende necessaria a fronte della riduzione del personale operativo disponibile presso l’Ente”.

A questi si aggiungono “quattro progetti di manutenzione straordinaria, per un importo complessivo di oltre 4,3 milioni di euro, riguardanti la viabilità metropolitana nel territorio del Comune di Messina”. Oltre a “ulteriori 1,28 milioni di euro già programmati e progettati per la viabilità cittadina, nell’ambito di una linea di finanziamento regionale, in attesa del decreto di assegnazione delle risorse, previsto entro le prossime settimane”.