Ultim’ora – Messina. E’ giallo sulla morte di una donna, c’è un sospettato

Le modalità del decesso non convincono gli investigatori che stanno interrogando un uomo

Messina – E’ mistero sulla morte di una donna, il cui corpo è stato rinvenuto all’interno di un appartamento nella zona centro sud cittadina. Le modalità del decesso non convincono gli investigatori che hanno avviato una indagine. Gli agenti hanno ascoltato i primi testimoni in serata e, dopo aver minuziosamente ispezionato l’area intorno all’appartamento vagliando le immagini delle telecamere a circuito chiuso, hanno ristretto il cerchio intorno alle persone che potrebbero saperne qualcosa.

Nella tarda nottata in Questura è stato condotto un uomo, sospettato di aver avuto un ruolo nel decesso. Alla presenza del difensore, l’uomo è stato interrogato a lungo. Sul posto anche il medico legale per verificare le circostanze del decesso. Si sospetta il femminicidio ma al momento che si tratti effettivamente di una morte violenta è ancora una ipotesi da confermare. Sul caso vige ancora il più stretto riserbo.