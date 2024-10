“Dalla Procura nessuna informazione su sacerdoti dell’arcidiocesi arrestati”

La nota della Curia di Messina

MESSINA – “Non abbiamo ricevuto alcuna informazione su nostri sacerdoti arrestati”. Sulla notizia del prete arrestato per violenza sessuale in una casa d’accoglienza interviene con una nota la Curia.

Così scrive la chiesa messinese: “Appresa la notizia dagli organi di stampa dell’indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Messina, relativamente all’esecuzione della misura degli arresti domiciliari di un sacerdote, per l’ipotesi di violenza sessuale, che è oggetto di indagini ancora in corso, la Curia messinese, oltre a esprimere il rammarico dell’arcivescovo (nella foto monsignor Accolla, n.d.r.), rende noto che non ha ricevuto alcuna informazione da parte della Procura per sacerdoti appartenenti all’arcidiocesi“.