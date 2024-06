Dalla tragedia alla conquista dell’Etna, la sfida della vita dell’ex poliziotto Giuseppe Muscolino

MESSINA - Ha superato un gravissimo incidente mentre prestava servizio sulla A18 (il collega perse la vita). Dopo una difficile riabilitazione, si è allenando per partecipare ad una delle corse più impegnative d'Italia

di Carmelo Caspanello

MESSINA – Il mondo della corsa è noto per sfidare gli atleti ai limiti estremi, ma poche storie raccontano una trasformazione tanto toccante quanto quella di Giuseppe Muscolino, un ex poliziotto messinese di 56 anni. L’ 8 giugno, Giuseppe affronterà la sfida ardua della Etna Supermaratona, una corsa implacabile di 43 chilometri che si snoda dalla base al vertice del vulcano attivo più alto d’Europa. Ciò che rende il tragitto di Giuseppe straordinario è il percorso che ha seguito per arrivare fin qui.

Nel 2019, la vita di Giuseppe è stata sconvolta da un tragico incidente mentre prestava assistenza lungo l’autostrada Messina-Catania. Un camion ha colpito lui e il collega Angelo Spadaro, che ha purtroppo perso la vita. Giuseppe ha trascorso tre mesi in ospedale, seguiti da una fase su sedia a rotelle e poi sulle stampelle. Le sue gambe, una volta simboli di libertà e movimento, hanno subito gravi lesioni che lo hanno portato a pensare di non poter più correre.

Tuttavia, Giuseppe è un uomo di straordinaria determinazione e spirito. Con il sostegno incrollabile del figlio Emanuele, un ingegnere di 28 anni e appassionato di sport, ha rifiutato di arrendersi. Attraverso faticose sessioni di fisioterapia, ha trasformato il dolore in motivazione, intraprendendo un difficile percorso di riabilitazione. Passo dopo passo, ha ricominciato a correre nonostante le limitazioni fisiche e le numerose sfide sul suo cammino. L’anno scorso, Giuseppe e Emanuele hanno tagliato insieme il traguardo della Etna Supermaratona, simbolo di quattro anni di lotta contro le conseguenze dell’incidente. Quest’anno, padre e figlio si preparano a ripetere l’impresa. Per Giuseppe, questa gara rappresenta non solo una sfida atletica, ma un viaggio emotivo da affrontare con il cuore, chilometro dopo chilometro. Prima dell’incidente, Giuseppe era un corridore esperto con prestazioni straordinarie, posizionandosi al 13° posto assoluto e al primo posto nella sua categoria durante la Etna Supermaratona del 2018. Abituato a combattere e a non perdere la speranza, anche di fronte alle avversità più imponenti, Giuseppe è una testimonianza vivente di resilienza e determinazione.

La partecipazione di Giuseppe e suo figlio alla Etna Supermaratona non è solo una dimostrazione di forza fisica, ma soprattutto di forza d’animo. La loro unione simboleggia la capacità di superare le avversità con tenacia e fiducia in sé stessi. Mentre Giuseppe si prepara per affrontare nuovamente questa sfida epica, la sua storia continua a ispirare e a ricordare a tutti che con volontà e determinazione, non ci sono limiti invalicabili. Il percorso straordinario di Giuseppe Muscolino è un potente monito della resilienza umana, della forza interiore e della fede incrollabile nell’affrontare le sfide più impegnative della vita. La sua storia personale si tramuta da tragedia a trionfo, rimarcando che la vera forza risiede nei cuori e nelle menti determinate. Per il suo coraggio e la sua forza d’animo, Giuseppe è stato insignito della Medaglia d’Oro al Valor Civile dal Presidente della Repubblica, un riconoscimento a una storia di resilienza incommensurabile.