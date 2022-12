Maltempo a Milazzo, “la terza alluvione in 10 anni”. Ecco come segnalare i danni

Il consigliere Foti richiede un Consiglio comunale straordinario con la deputazione regionale e nazionale

MILAZZO – Un consiglio comunale straordinario per discutere dei danni causati dal maltempo dello scorso sabato, che ha duramente colpito diverse zone del tirreno tra cui la città del Capo. È quanto richiesto dal consigliere Antonio Foti, che auspica la presenza in seduta della deputazione regionale e nazionale oltre che del commissario straordinario per il dissesto idrogeologico.

Foti ha sottolineato la necessità di discutere del piano per il convogliamento delle acque meteoriche e della sua attuazione: «È la terza alluvione che la nostra comunità subisce in 10 anni -ha dichiarato- Ancora una volta intere zone cittadine spazzate via. Serve un impegno netto davanti ai cittadini milazzesi».

Intanto il Comune di Milazzo, così come fatto anche a Barcellona Pozzo di Gotto, ha attivato le procedure per la segnalazione dei danni subiti a causa del maltempo. Sul sito web del Comune la modulistica necessaria da compilare.

Articoli correlati