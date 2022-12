Danza sportiva, le coppie della Blackpool dancing brillano al Campionato internazionale di Skopje - Tempostretto

Furci Siculo. Medaglie e piazzamenti importanti per i ragazzi preparati dal maestro Alessandro Olivato

FURCI SICULO – Importanti affermazioni a livello internazionale per le coppie della scuola di ballo Blackpool dancing Messina dei Maestri Olivato, la cui sede sorge a Furci Siculo. L’ultima partecipazione a Skopje (Macedonia), al Campionato Internazionale di danza sportiva organizzato dalla Wdsf (World dance sport federation): 19 le nazioni presenti e tante coppie professioniste hanno preso parte ad una gara fino all’ultimo respiro d’arte. Dopo diversi turni di qualificazione, nell’International Open Latin, Vincenzo Termini e Sharon Arena si sono classificati al terzo posto, conquistando la medaglia di Bronzo.

Ed ancora: International Youth Latin e Under 21 Latin, terzo posto e bronzo per Domenico Caminiti e Asia Spadaro; International Rising Star Latin, Manuel Fleres e Giorgia La Corte sono giunti quarti. Rising Star International e Under 21 danze Standard, bronzo per Mattias Pio Ferrigno e Michela Strazzeri. Il Maestro Alessandro Olivato, giudice e maestro internazionale, torna soddisfatto da una delle tantissime gare all’estero che le coppie affronteranno durante il corso dell’anno. Competizioni che daranno punteggi per le ranking list mondiali e alimenteranno lo status Internazionale delle coppie partecipanti fino al raggiungimento del professionismo.