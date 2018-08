JONIO. Diletta e Rachele vice campioni d'Italia. E un sogno nel cassetto

S. ALESSIO SICULO. Diletta Lo Monaco & Rachele Siligato, le due atlete - ballerine quindicenni di Sant'Alessio Siculo e Santa Teresa di Riva - dopo una stagione di successi in ambito provinciale e regionale, hanno chiuso con il botto la stagione agonistica partecipando a Rimini al campionato italiano Fids (Federazione italiana danza sportiva) aggiudicandosi un emozionante secondo posto su ben 58 coppie di duo iscritte nel duo synchro latin di specialità categoria 12/15 classe B, laureandosi vicecampionesse italiane.

Risultato questo che garantirà alle due atlete joniche per la stagione agonistica 2018-2019 il passaggio obbligatorio in classe A per acquisiti meriti sportivi. Buono pure il piazzamento nell'assolo Latin show 12/15 B di Diletta Lo Monaco che con il tema Sophia Loren si è classificata al 66° posto su ben 138 atleti partecipanti. Una stagione ricca di successi e soddisfazioni, dedicati a Noemi e Filippo.

Dopo le selezioni provinciali e regionali vinte con merito della Coppa Italia metodo Pass organizzate dalla Fipass (Federazione italiana performer arti scenico sportive) in collaborazione con il Csa.In ed il Coni il 7 lo scorso luglio a Roma nella splendida cornice di cinecittà world, le due ragazze arrivando in finalissima davanti ad una giuria d'eccezione presieduta dal noto ballerino e coreografo Garrison Rochelle, si sono aggiudicate il pass per rappresentare l'Italia nella prova di Coppa Europa che si svolgerà a gennaio 2019 a Malta.

Successi che si aggiungono a quelli ottenuti lo scorso giugno a Verona nel contest Next Generation andato in onda recentemente su Canale Italia piattaforma sky nel quale si sono classificate al 2° posto vincendo una borsa di studio con il maestro Alfonso Paganini già coreografo e ballerino del Teatro dell'opera di Roma.

Proprio in questi giorni possiamo ammirarle nel talent televisivo The Coach in onda tutte le sere sul canale televisivo 7 Gold. Talent presentato da Ernesto Trapanese ed Agata Reale registrato a Salsomaggiore Terme, nel quale le due ballerine prodigio si stanno distinguendo per preparazione, verve, freschezza e novità coinvolgendo e sorprendendo positivamente il pubblico, ed entusiasmando la giuria qualificata composta tra gli altri dal poliedrico personaggio televisivo Platinette, dall'insegnante di canto e cantautrice Grazia Di Michele, dal coreografo di fama mondiale Little Phil, dal noto ballerino Amilcar Moret Gonzalez ed altri volti famosi del mondo dello spettacolo.

Tanti sono ancora i progetti ed i sogni nel cassetto per i due talenti (vero orgoglio siciliano) che continuano a lavorare sodo e che durante l'estate vedremo esibirsi in vari spettacoli ed eventi promossi in Sicilia.