Scuole primarie e secondarie: tutti e 108 plessi senza agibilità e a rischio

I primi dati emersi sulla situazione delle scuole primarie e secondarie, di competenza del Comune, sono DRAMMATICI. L’incontro tra il sindaco ed il dirigente del dipartimento edilizia scolastica Francesco Ajello, anche se solo un primo approccio, ha fatto emergere numeri da brivido. Numeri che, peraltro, il dirigente comunale aveva già messo nero su bianco in una relazione pesantissima, consegnata ben due anni fa, il 13 settembre 2016, ai consiglieri comunali nel corso della seduta congiunta delle Commissioni terza e settima, presiedute rispettivamente dai consiglieri Nora Scuderi e Carlo Cantali. In Aula c’erano anche gli assessori Sebastiano Pino e Daniela Ursino ed il dirigente Salvatore De Francesco (leggi qui).

Ebbene, dal resoconto che è stato sottoposto adesso al sindaco De Luca è emerso che nessun plesso che ospita le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado è in regola !

I dati definitivi si avranno il 25 agosto, ma il primo report del responsabile del dipartimento edilizia scolastica non lascia spazio a interpretazioni estensive.

Su 108 plessi scolastici ( 101 di proprietà e 7 in affitto) questa è la situazione:

108 sono privi di certificato di agibilità;

99 sono privi di collaudo statico;

91 sono privi di conformità impianto elettrico;

80 sono privi di certificato di prevenzione incendi;

80 sono privi di parere vigili del fuoco;

108 sono privi di certificazione di vulnerabilità sismica;

In sintesi TUTTI I PLESSI delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado non hanno certificato di agibilità né la certificazione di vulnerabilità sismica. Un allarme tale da spingere il sindaco a ribadire: “Attendo di ricevere ordini per riaprire le scuole”…..