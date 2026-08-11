Davide Marchello impegnato a Parigi negli Europei di nuoto in vasca

Il peloritano convocato in Nazionale maggiore per la manifestazione continentale sarà in acqua martedì (800 stile libero) e domenica (400 stile libero)

Dopo i titoli italiani, le Universiadi per Davide Marchello arriva anche l’appuntamento in Nazionale maggiore per gli Europei di nuoto in vasca lunga. Scelto dal direttore tecnico Cesare Butini il messinese si trova a Parigi da venerdì scorso, i campionati continentali hanno preso il via lunedì 10 agosto e Davide Marchello scenderà in acqua presso l’Olympic Aquatic Centre di Parigi per nuotare i 400 e 800 stile libero. La seconda gara lo vedrà impegnato nella giornata di martedì 11 agosto, batterie al mattino eventuale finale mercoledì pomeriggio. Domenica 16 agosto, giorno di chiusura della manifestazione, i 400 stile libero con la batteria al mattino e la finale al pomeriggio.