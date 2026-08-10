 Sulla Sp 161/bis il limite di velocità scende a 30 chilometri orari per "dissesti del piano viabile"

Sulla Sp 161/bis il limite di velocità scende a 30 chilometri orari per “dissesti del piano viabile”

Redazione

Sulla Sp 161/bis il limite di velocità scende a 30 chilometri orari per “dissesti del piano viabile”

lunedì 10 Agosto 2026 - 20:00

La Città metropolitana ha previsto interventi di messa in sicurezza per la strada, che ricade nei territori di Sant'Agata di Militello e Militello Rosmarino

La Città metropolitana di Messina è alle prese con i problemi della SP 161/bis, strada provinciale che ricade nei territori di Sant’Agata di Militello e Militello Rosmarino. L’ente ha predisposto il nuovo limite di velocità a 30 chilometri orari dopo aver rilevato “dissesti del piano viabile e la necessità di rafforzare, in alcuni tratti, le protezioni laterali”.

“La limitazione – spiega la Città metropolitana – è stata disposta in via cautelativa per ridurre i rischi legati alle condizioni della strada e resterà in vigore fino alla realizzazione degli interventi già programmati dall’Ente. L’obiettivo è garantire, nell’attesa dei lavori, condizioni di maggiore sicurezza per chi percorre l’arteria. Il progetto prevede la sistemazione dei tratti della carreggiata maggiormente ammalorati, la collocazione di alcuni segmenti di barriera di sicurezza e il potenziamento della segnaletica. Gli interventi sono destinati a incidere sulle principali criticità riscontrate durante le verifiche tecniche e a migliorare la sicurezza e la funzionalità della viabilità”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Idrogeno verde, viaggio nell’hub sperimentale del Cnr a Capo D’Orlando VIDEO
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
Conclusi i lavori, “da martedì erogazione idrica regolare” a Messina nord
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED