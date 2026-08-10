Sulla Sp 161/bis il limite di velocità scende a 30 chilometri orari per “dissesti del piano viabile”

La Città metropolitana ha previsto interventi di messa in sicurezza per la strada, che ricade nei territori di Sant'Agata di Militello e Militello Rosmarino

La Città metropolitana di Messina è alle prese con i problemi della SP 161/bis, strada provinciale che ricade nei territori di Sant’Agata di Militello e Militello Rosmarino. L’ente ha predisposto il nuovo limite di velocità a 30 chilometri orari dopo aver rilevato “dissesti del piano viabile e la necessità di rafforzare, in alcuni tratti, le protezioni laterali”.

“La limitazione – spiega la Città metropolitana – è stata disposta in via cautelativa per ridurre i rischi legati alle condizioni della strada e resterà in vigore fino alla realizzazione degli interventi già programmati dall’Ente. L’obiettivo è garantire, nell’attesa dei lavori, condizioni di maggiore sicurezza per chi percorre l’arteria. Il progetto prevede la sistemazione dei tratti della carreggiata maggiormente ammalorati, la collocazione di alcuni segmenti di barriera di sicurezza e il potenziamento della segnaletica. Gli interventi sono destinati a incidere sulle principali criticità riscontrate durante le verifiche tecniche e a migliorare la sicurezza e la funzionalità della viabilità”.

