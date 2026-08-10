 Conclusi i lavori, "da martedì erogazione idrica regolare" a Messina nord

Conclusi i lavori, “da martedì erogazione idrica regolare” a Messina nord

Redazione

Conclusi i lavori, “da martedì erogazione idrica regolare” a Messina nord

lunedì 10 Agosto 2026 - 14:39

Lo annuncia l'Amam. "Avvenuta la riparazione della condotta da 300 millimetri sulla Panoramica"

MESSINA – “Si sono appena conclusi i lavori di riparazione della condotta Panoramica da 300 millimetri che alimenta i serbatoi della zona nord della città. I tecnici di Amam, impegnati in più punti dell’adduttrice situata lungo la strada Panoramica, hanno eseguito i lavori nei tempi previsti”, viene comunicato.

“È ripresa l’erogazione per l’adduzione ai serbatoi della zona nord che distribuiranno secondo gli orari estivi già comunicati e consultabili sul sito di Amam. Resta sempre a massima disposizione degli utenti il servizio di Pronto Intervento, attivo h24 e 7 giorni su 7, contattabile al numero 090.3687711″, comunica la partecipata.

Immagine di repertorio Amam

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Un commento

  1. Verita 10 Agosto 2026 17:38

    Regolarmente con erogazione di 2 ore! 😂😂

    Perché in d’estate che ci sia più gente nel periodo estivo da Pace a ortoliuzzo era qualcosa di non prevedibile… nemmeno dagli strateghi più arguti!! 🤣🤣

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