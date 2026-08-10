Conclusi i lavori, “da martedì erogazione idrica regolare” a Messina nord

Lo annuncia l'Amam. "Avvenuta la riparazione della condotta da 300 millimetri sulla Panoramica"
MESSINA – “Si sono appena conclusi i lavori di riparazione della condotta Panoramica da 300 millimetri che alimenta i serbatoi della zona nord della città. I tecnici di Amam, impegnati in più punti dell’adduttrice situata lungo la strada Panoramica, hanno eseguito i lavori nei tempi previsti”, viene comunicato.
“È ripresa l’erogazione per l’adduzione ai serbatoi della zona nord che distribuiranno secondo gli orari estivi già comunicati e consultabili sul sito di Amam. Resta sempre a massima disposizione degli utenti il servizio di Pronto Intervento, attivo h24 e 7 giorni su 7, contattabile al numero 090.3687711″, comunica la partecipata.
Immagine di repertorio Amam
Regolarmente con erogazione di 2 ore! 😂😂
Perché in d’estate che ci sia più gente nel periodo estivo da Pace a ortoliuzzo era qualcosa di non prevedibile… nemmeno dagli strateghi più arguti!! 🤣🤣