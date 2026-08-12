 Davide Marchello sfiora la finale europea negli 800 stile libero

Davide Marchello sfiora la finale europea negli 800 stile libero

Simone Milioti

Davide Marchello sfiora la finale europea negli 800 stile libero

mercoledì 12 Agosto 2026 - 15:45

Nelle batterie di martedì fa registrare il suo record personale e chiude nono a mezzo secondo dalla qualificazione per l'atto conclusivo

PARIGI – In corso da lunedì i campionati europei di nuoto in vasca lunga a Parigi. Presso l’Olympic Aquatic Centre tra i 48 azzurri convocati dal direttore tecnico Cesare Butini c’è anche il messinese Davide Marchello. L’ex Ulysse, ora tesserato Esercito e come società civile Aurelia Nuoto, ha esordito nella manifestazione continentale nella giornata di ieri martedì. Marchello ha preso parte alle batterie degli 800 stile libero migliorando oltre due secondi il proprio miglior tempo di sempre ha chiuso in 7’50″09, era iscritto con 7’52” tempo nuotato ai campionati italiani assoluti di aprile, compiendo una splendida rimonta nelle ultime vasche che l’ha portato quasi a centrare una storica qualificazione in finale. Marchello ha chiuso nono con i soli primi otto tempi che accedono alla finale di mercoledì pomeriggio, il peloritano è rimasto fuori per appena mezzo secondo.

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