Messina Volley, il primo colpo sotto rete è Claudia Puglisi

Il primo nuovo colpo della stagione è la centrale che arriva in presto dalla Nino Romano di Milazzo

MESSINA – Il Messina Volley, dopo la riconferma di Marcela Nielsen, piazza il primo tassello in ingresso con l’arrivo del giovane centrale Claudia Puglisi. Classe 2005 ha mosso i primi passi nel settore giovanile della Libertas Villafranca per poi fare il salto, nel 2021, nella prima squadra della Polisportiva Nino Romano in cui ha giocato fino alla scorsa stagione. In maglia rosso-blu si è distinta raggiungendo la finale play-off promozione nel 2022-23 e i quarti nel 2025-26. Inoltre nel 2019 ha preso parte alla rappresentativa territoriale del “Memorial Di Pietra”.

Puglisi: “Un salto di categoria che mi stimola”

“Sono molto entusiasta – commenta il neo centrale giallo-blu – di affrontare questa nuova esperienza in Serie B2 con il Messina Volley. E’ un salto di categoria che mi stimola molto a crescere dal punto di vista sportivo. Ringrazio la società e non vedo l’ora di mettermi a disposizione dello staff. Sono felice di iniziare a lavorare con le mie nuove compagne, conosco già alcune ragazze e sono certa che si creerà un bellissimo gruppo sia dentro che fuori dal campo”.

“Il trasferimento, con la formula del prestito, di Claudia Puglisi a Messina – dichiara il presidente Mario Rizzo – conferma il rispetto e i buoni rapporti con la società mamertina del presidente Lo Duca.”