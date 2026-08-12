L’ex campione Federer gioca a tennis a Taormina con il re del lusso Arnault VIDEO

L'ex numero uno del mondo ha incrociato le racchette pure con l'assessore comunale Quattrocchi

TAORMINA – Una leggenda del tennis, ex numero uno al mondo, a Taormina. Luogo per lui abituale. L’ex campione svizzero Roger Federer ha pure giocato ieri mattina, al Taormina Sporting Club, con Bernard Arnault, un’autorità nel mondo della moda e del lusso, e con l’assessore comunale allo Sport e maestro federale Mario Quattrocchi. E intende fermarsi ancora, a bordo di uno yacht, ancora per alcuni giorni nella perla dello Jonio. Con lui, anche Arnault e i figli dell’imprenditore.

Alla fine dell’incontro di tennis, allo Sporting Club, Federer è stato disponibile con i fan, con tanto di selfie e sorrisi.