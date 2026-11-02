 Davide Marchello vince 400 e 800 stile libero al "Nico Sapio" di Genova

Davide Marchello vince 400 e 800 stile libero al “Nico Sapio” di Genova

Simone Milioti

Davide Marchello vince 400 e 800 stile libero al “Nico Sapio” di Genova

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lunedì 02 Novembre 2026 - 10:47

Il messinese Davide Marchello è stato impegnato a Genova con la Nazionale lo scorso fine settimana

Nel weekend da poco trascorso a Genova, presso la piscina Sciorba, è andato in scena il Memorial Nico Sapio. Manifestazione dedicata al giornalista scomparso nella tragedia di Brema mentre era al seguito della Nazionale. Solitamente è il primo importante appuntamento della stagione nazionale natatoria e infatti tra i protagonisti anche una selezione della Nazionale in cerca dei pass per il mondiale di Pechino di inizio dicembre e tra loro il messinese Davide Marchello, tesserato Esercito e Aurelia Nuoto anche se è cresciuto nell’Ulysse da piccolo.

Per il fondista peloritano sono arrivati due importanti affermazioni nella vasca corta di Genova nelle due gare a lui più congeniali. Marchello infatti si è aggiudicato l’oro sia nei 400 stile libero nella seconda giornata, chiudendo col tempo di 3’44″04 vincendo dalla seconda serie, che negli 800 stile libero, nella prima giornata col crono di 7’41″05. Al momento deve togliere secondi in entrambe le gare per qualificarsi, secondo la tabella tempi italiana, alla manifestazione iridata in Cina.

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