Extension a tessitura: come funziona la tecnica che dona volume senza colla né calore

Sempre più donne scelgono il metodo “cucito” per allungare e infoltire i capelli: ecco cos’è, quali vantaggi offre e dove provarlo a Messina

REDAZIONALE – Messina – Capelli più lunghi e più folti in poche ore: è la promessa delle extension, un mondo che negli ultimi anni si è arricchito di tecniche diverse. Tra queste, una delle più apprezzate da chi cerca volume e tenuta è il sistema a tessitura, al quale in genere si fa riferimento con la dicitura extension “cucite”. Un metodo nato nella tradizione delle acconciature afro e oggi diffuso in tutto il mondo, che si distingue dalle altre tecniche per un aspetto fondamentale: non richiede colle.

Cos’è il sistema a tessitura

Con questa tecnica, le extension sono cucite su sottili treccine di capelli naturali aderenti alla cute e restano così ancorate in modo uniforme su una base solida. Vengono, inoltre, disposte in modo tale da risultare invisibili.

I vantaggi: stabilità, volume e niente prodotti chimici

Il primo vantaggio è la stabilità. Essendo cucite su una base intrecciata, le extension tengono bene anche nei movimenti quotidiani.

Il secondo è il volume. Ogni fascia di extension porta con sé una notevole quantità di capelli distribuita in modo omogeneo: per questo la tessitura è particolarmente indicata per chi desidera non solo allungare, ma soprattutto infoltire la propria chioma.

C’è poi il tema della salute del capello, meglio assicurata da un metodo di applicazione naturale. Le extension a tessitura, inoltre, sono removibili e riposizionabili: con una buona manutenzione, le stesse fasce di capelli naturali possono essere riutilizzate più volte.

Infine la versatilità: i capelli naturali applicati con questa tecnica possono essere lavati, pettinati, piastrati e acconciati come i propri, e la scelta della lunghezza permette di ottenere effetti che vanno dal ritocco discreto alla trasformazione completa del look.

Cosa sapere prima di provarle

Come ogni tecnica, anche la tessitura richiede alcune accortezze. In genere le extension vanno sistemate periodicamente, perché con la crescita dei capelli le treccine si allontanano dalla cute e la base perde aderenza. Fondamentale è anche l’esperienza di chi le applica: treccine troppo tirate possono affaticare il cuoio capelluto, mentre una lavorazione corretta garantisce comfort e un risultato naturale.

Altrettanto importante è la qualità dei capelli. Le fasce di capelli naturali ben selezionati si integrano meglio con la chioma, restano morbide nel tempo e reggono lavaggi e piega senza rovinarsi.

Dove provarle a Messina

A Messina la tecnica a tessitura è la specialità di Easy Beauté di Elia Faye. Nel negozio in via Garibaldi 130, le extension sono disponibili in diversi tipi di lunghezza, così da costruire il risultato su misura per ogni cliente. Che si desideri un effetto discreto, appena più lungo del proprio taglio naturale, oppure una chioma lunga e scenografica, la varietà dell’offerta permette di scegliere la soluzione più adatta al proprio viso, ai propri gusti e al proprio stile di vita, con un rapporto qualità-prezzo che rende questa soluzione accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle extension.

Per chi sta pensando di cambiare look, o semplicemente vuole capire se la tessitura è adatta ai propri capelli, può essere l’occasione per farsi consigliare da chi lavora ogni giorno con questa tecnica, recandosi di persona in negozio o prendendo un appuntamento.