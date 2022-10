De Domenico: "Il mio omaggio a Horcynus Orca" VIDEO - Tempostretto

Intervista con l'autrice del graphic novel "Nel ventre dell'Orca"

MESSINA – Lo Stretto come elemento centrale dell’ispirazione. Suggestione e forza da cui attingere. Michela De Domenico e la sua arte del disegno ispirata dall’intramontabile “Horcynus Orca” di Stefano D’Arrigo sono al centro di un incontro oggi a Capo Peloro. Alle 18.30 l’autrice e fumettista messinese, nell’ambito dell’Horcynus Festival, presenterà il suo nuovo graphic novel “Nel ventre dell’Orca” (Mesogea Cartographic), opera ispirata al celebre romanzo di D’Arrigo.



Dialogheranno con l’autrice l’artista del disegno Lelio Bonaccorso; Moshe Khan (traduttore tedesco dell’Horcynus Orca) in collegamento da Berlino e, sempre in collegamento Elettra Stamboulis, direttrice della collana Mesogea Cartograph. Modera l’incontro Caterina Pastura. Per l’occasione, Michela De Domenico esporrà otto tavole originali del libro.

“Un omaggio alla scrittura di Stefano D’Arrigo”

Tempostretto l’ha intervistata nei locali dell’Officina del Sole, laboratorio artistico messinese: “Un progetto antico che nasce con il progetto del parco Horcynus Orca. Ed è maturato attraverso due nuclei di fumetti che sono all’origine oggi di questo graphic novel, pubblicato dalla casa editrice messinese Mesogea. Si tratta di un omaggio alla scrittura di D’Arrigo in un gioco narrativo che mette al centro il traduttore Moshe Kan”.

