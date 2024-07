“De Luca commissaria Basile con il suo ritorno a Messina”

Lo sostiene il gruppo consiliare del Partito democratico. "Ma la città non può essere piegata al protagonismo del capo politico"

MESSINA – Il giorno dopo le dichiarazioni di Cateno De Luca, “farò l’esperto a titolo gratuito della Giunta Basile per parare i colpi dei governi di centrodestra”, interviene il Partito democratico. Scrivono i consiglieri comunali Felice Calabrò, Antonella Russo e Alessandro Russo: “L’amministrazione Basile è stata commissariata. La maschera è stata gettata. Finalmente la città, lo scorso 29 giugno, ha appreso, o meglio, ha preso atto di una realtà chiara ed evidente fin dal giugno 2022. Il leader del movimento Sud chiama Nord, tratteggiando (quasi lievemente, quindi tenendo a freno il proprio carattere) alcune criticità amministrative, la cui causa va individuata principalmente all’esterno e in parte alla scarsa sinergia tra i diversi componenti della squadra di governo, ha comunicato la necessità di un suo ritorno in riva allo Stretto. Un ritorno evidentemente quale salvatore della patria per far ripartire l’azione amministrativa e, nel contempo, per contrapporsi ai nemici esterni: i governi regionale e nazionale. Governi che boicotterebbero, per beceri scopi politici, gli interessi della comunità messinese”.

Continuano i consiglieri del Pd: “Questa, in estrema sintesi, la posizione espressa dall’onorevole De Luca in un caldo sabato di fine giugno, che passerà alla storia per l’ennesima disfatta dell’Italia del pallone, e non certo per le esternazioni di un politico, il quale, scoprendosi elettoralmente debole, tenta, nell’unico modo possibile, di mantenere alta l’attenzione sulla sua persona. Il solo strumento per il raggiungimento dell’obiettivo, mai celato, di governare la Regione siciliana, nonostante, dopo la vittoria a Taormina, abbia inanellato una delusione dopo l’altra. Le criticità amministrative evidenziate da De Luca sono già state oggetto, in più occasioni, di puntuale valutazione e connessa contestazione da parte del gruppo consiliare del Partito democratico”.

“Si faccia una seria verifica per tutelare i diritti primari di Messina”

E ancora: “Altra cosa è, invece, l’allarme in ordine a un eventuale ostruzionismo da parte dei governi, nazionale e regionale, a discapito degli interessi della nostra comunità. A tal proposito, indipendentemente dalla posizione politica, si impone una seria e approfondita verifica, tendente a garantire la tutela dei diritti primari della città di Messina, senza strumentalizzazioni da parte di chicchessia”.

“L’amministrazione non può essere piegata alla ricerca di visibilità di De Luca”

Continuano i consiglieri: “Tornando al dato politico, tuttavia, è doverosa una, seppur breve, riflessione. La costante esigenza e necessità dell’onorevole De Luca di monopolizzare l’attenzione dell’opinione pubblica e di mantenere altissimo il livello della propria visibilità, in relazione alla propria ambizione personale – legittima per carità – di poter nuovamente tentare la scalata a Palazzo d’Orleans, non può avere come strumento principale la gestione amministrativa di una città metropolitana. Gestione, peraltro, abbandonata volontariamente non più tardi di due anni or sono. La buona amministrazione ha come conseguenza (o meglio, attesa la fluidità dell’elettorato, dovrebbe avere) la premialità delle urne. Di contro, l’amministrazione non può e non deve essere piegata o intesa quale strumento, fine a sé stesso, per il raggiungimento di altri obiettivi, che non siano il bene primario dei cittadini.

“L’iniziativa ha acclarato la debolezza del sindaco Basile”

Insistono i tre consiglieri: “Invero, l’iniziativa, per quanto De Luca l’abbia edulcorata, ha acclarato la debolezza di un sindaco, costretto ad annuire come se fosse concorde a questo vero e proprio ingabbiamento del suo ruolo. Da qui la debolezza di un’intera classe dirigente dinnanzi al volere del capo. Capo che può decidere le sorti del movimento politico che ha creato, ma non di una città di cui non è più, per suo volere, amministratore”.

“Le sorti della città metropolitana non possono dipendere da chi vuole riprendere il comando di Messina”

“Ribadiamo, ancora una volta, che le sorti di una città metropolitana, e ancor più in un momento così delicato per Messina, non possano dipendere da incoerenti e incongrue valutazioni politiche e men che mai dai desiderata di alcuno. Il sindaco di una città regolarmente eletto non può subire il controllo di nessuno, pur se celato da forme di “consulenza”, che nel caso di De Luca significa comando! Altrimenti tragga le dovute conclusioni”, concludono Felice Calabrò, Alessandro Russo e Antonella Russo.

