De Luca contro Miccichè: "Punta tutto su Patrizia Monterosso" - Tempostretto

Il leader di Sicilia Vera attacca l'attuale presidente dell'Ars che "vorrebbe per sé l’assessorato ai Beni Culturali".

Per De Luca “Micciché sta puntando tutto su Patrizia Monterosso”. La corsa alla presidenza della Regione Sicilia si infiamma e l’ex sindaco di Messina si scontra con l’attuale presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè. Il tema è “la donna” che servirebbe, secondo quest’ultimo, a Forza Italia da presentare come candidata alla prossime elezioni.

De Luca: “Miccichè punta tutto su Monterosso”

“Miccichè ha volutamente bruciato il nome di Raffaele Stancanelli – dichiara De Luca – e lo ha fatto perché infastidito dai rapporti di amicizia che legano Stancanelli sia a me che a Luca Sammartino e poi perché ha già in mente chi deve essere il candidato. Ha fatto riferimento ad una donna, quella donna è Patrizia Monterosso, la presidente della Fondazione Federico II. Ma potrebbe esserci anche un’altra donna del mondo della sanità privata, il cui nome al momento non vi svelo. Il popolo siciliano deve sapere che la banda bassotti oggi è protagonista di una vera faida. Miccichè sta puntando tutto sulla Monterosso e seguendo il manuale Cencelli siciliano lui vorrebbe per sé l’assessorato ai Beni Culturali, a me aveva proposto la presidenza del Parlamento o in alternativa la vicepresidenza della Regione, ma come ho detto più volte e ribadisco ancora io non ci sto. A Miccichè anzi dico che è il momento che la smetta con questi teatrini. In scena sta andando l’ennesima vergogna”.

De Luca contro Miccichè

De Luca prosegue dicendo che Musumeci e Miccichè litigano perché “non si sono fatti bene i conti. Nella spartizione di incarichi e poltrone secondo il manuale Cencelli siciliano qualcosa evidentemente non è andata come avrebbe dovuto. Miccichè ha sempre gestito il potere e sentirgli dire così come ha fatto ieri, nel corso del workshop per il primo anniversario di attività del Polo Meccatronica Valley a Termini Imerese, che lui non ha mai governato è stato imbarazzante, onestamente mi sono vergognato per lui”.

De Luca dice a Miccichè di ritirarsi

“A questo punto chiedo a Miccichè dal momento che ancora una volta vuoi avere il controllo, perché non ti canditi direttamente? – prosegue De Luca – Perché una volta per tutte non svesti i panni del puparo e ti metti in gioco per quello che sei?” E l’ex sindaco poi insiste: “Oggi forse Miccichè ha semplicemente paura di perdere per l’ennesima volta considerando che l’ultimo dato elettorale ha segnato una bocciatura inequivocabile per Forza Italia. Eppure, proprio quest’ultimo risultato che le elezioni amministrative ti hanno consegnato dovrebbe farti riflettere. Il tuo tempo, caro Gianfranco, è finito. Ritirati a vita privata. La politica torni ad essere strumento al servizio dei siciliani”.