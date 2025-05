De Luca convoca la squadra di Basile e studia le mosse future

Dopo il "rimpastino", il capo poltico (altro che passo indietro) non esclude un tour per Messina con il sindaco. Sullo sfondo, l'alleanza futura col centrodestra

di Marco Olivieri

MESSINA – Domenica li ha convocati tutti a Fiumedinisi. Amministratori e componenti delle partecipate per relazionare al grande capo politico, tutt’altro che defilato. Cateno De Luca non molla la presa su Palazzo Zanca, mentre mancano poco più di due anni alle sfide regionali, amministrative e nazionali. Questo il post su Facebok, con tanto di foto al bar, riportando l’invito del “suo” sindaco Federico Basile: “Cateno, ma piuttosto che stare a Fiumedinisi, perché non ti trasferisci per una settimana a Messina? Così ci giriamo la città dal centro ai villaggi e ti faccio vedere l’immenso lavoro che stiamo portando avanti”.

De Luca e la roccaforte Messina da non perdere

Un tour per Messina nel segno della coppia Basile-De Luca? Tutto è possibile. I grandi nodi sono la tenuta dell’amministrazione sul piano del consenso, evitando nuove defezioni, e la futura alleanza con il centrodestra. In questo momento, consapevole di non avere una solida classe dirigente, De Luca si affida sempre ai fedelissimi Puccio, Campagna, Picciolo, sovraccaricandoli. E il “rimpastino” di questi mesi non ha rafforzato la Giunta Basile.

L’unica cosa che sta reggendo è l’asse tra il sindaco di Taormina, e inventore di TiAmoSicilia, e il presidente della Regione Renato Schifani. Il resto scricchiola parecchio, anche se Sud chiama Nord si esalta per i 4 consiglieri ottenuti alla Città metropolitana.

In realtà, senza l’alleanza con il centrodestra, la galassia di De Luca avrebbe serie difficoltà a livello regionale. E questo il leader politico lo sa. Né può permettersi passi falsi nella roccaforte Messina. Deve arrivare all’esito elettorale da posizioni di forza. Tutto il resto, compreso il dialogo con il centrodestra, è un’ipotesi.

