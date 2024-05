De Luca esce dal Policlinico e va subito a Palazzo Zanca. 13 consiglieri lo seguono, una no

Una consigliera non firma il documento di sostegno, mentre giovedì il leader incontrerà subito la stampa

MESSINA – “Tutti insieme per Cateno De Luca”. I gruppi consiliari di “Sud chiama Nord”, “Basile sindaco di Messina” e “Con De Luca per Basile sindaco” si stringono attorno al loro leader. Leader che domani sarà dimesso dal Policlinico e, colpo di scena, sarà subito al centro di una conferenza stampa. “Tutti insieme” ma c’è una nuova defezione tra i consiglieri: il documento non è firmato da Rosaria Di Ciuccio, considerata vicina all’espulso Alessandro De Leo, che potrebbe in futuro approdare a Forza Italia.

Tredici i firmatari, compreso il presidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi. Quel che è rimasto della vecchia maggioranza in aula. La stessa Di Ciuccio preferisce non commentare la scelta di non firmare il documento di sostegno alla campagna elettorale delle Europee e di rinnovata fiducia al capo politico. Rispetto alla foto in evidenza, del maggio 2024, non fanno più parte del gruppo pro Basile, ora minoranza, Cettina Buonocuore, della quale si era annunciato il passaggio a Forza Italia, e la stessa Di Ciuccio, che però non ha sciolto la riserva.

Nel frattempo, ecco la nota dello staff di Cateno De Luca: “Il leader del movimento “Sud chiama Nord” e federatore della lista “Libertà” terrà una conferenza stampa giovedì 9 maggio, alle ore 16:00, presso il salone bandiere del Palazzo Zanca, in occasione delle sue dimissioni dal Policlinico. Sarà il primo incontro con la stampa dopo il ricovero dello scorso 29 aprile. Si precisa che l’evento sarà riservato esclusivamente alla stampa e si svolgerà a porte chiuse, per motivi precauzionali legati allo stato di salute di Cateno De Luca”.

Il documento dei consiglieri per De Luca

I sottoscritti consiglieri comunali, appartenenti ai gruppi consiliari di “Sud chiama Nord”, “Basile

Sindaco di Messina” e “Con De Luca per Basile Sindaco”, in questo particolare momento, esprimono la loro vicinanza all’onorevole Cateno De Luca per una pronta guarigione e grande apprezzamento e condivisione, per il suo costante impegno finalizzato ad affermare i valori della nostra famiglia politica e per la realizzazione di tutti gli obiettivi per i quali i nostri elettori ci hanno dimostrato la loro fiducia, nel convincimento che tutti noi dobbiamo assumere un ruolo attivo in questa cruciale fase della campagna elettorale.

Ci riconosciamo nel programma politico amministrativo del sindaco Federico Basile e ci impegniamo a imprimere una “Marcia in più!” in base alla metodologia che a Palazzo Zanca ha introdotto nel 2018 il sindaco De Luca, e a far conoscere sempre meglio ai cittadini le tante cose fatte e quelle che intendiamo continuare a fare per garantire alla città di Messina servizi urbani sempre più elevati.

“Impegno cruciale per l’Europa al fianco del nostro leader”

Tutti noi abbiamo la consapevolezza dell’importanza di un maggiore impegno in vista delle prossime elezioni europee e il momento attuale richiede uno sforzo collettivo e coordinato per assicurare una rappresentanza efficace e significativa nel Parlamento europeo.

È cruciale essere uniti, mettendo in campo tutte le risorse disponibili per promuovere i valori e gli obiettivi della nostra famiglia politica, mobilitando i sostenitori e coinvolgendo attivamente la comunità, come noi sappiamo fare, al fine di garantire un risultato positivo che rifletta il nostro impegno e le nostre priorità.

Proprio per questo, con spirito unitario, ribadendo il ruolo cruciale dell’onorevole De Luca, che con la

sua leadership rappresenta il catalizzatore del cambiamento positivo che vogliamo vedere in Europa, in occasione delle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, previste nelle giornate dell’8 e 9 giugno, ci impegneremo ad ottenere un risultato significativo.

“Un tagliando per l’operato di tutti noi e rimane l’obiettivo futuro di De Luca presidente in Sicilia”

Un risultato che,con l’elezione di nostri rappresentanti nel Parlamento europeo, possa garantire il successo politico sperato e poter affrontare con molta più forza le successive competizioni elettorali che ci dovranno vedere impegnati per consentire alla nostra Sicilia di avere finalmente un presidente che la sappia guidare in modo competente e autorevole.

Siamo fermamente convinti che la competizione elettorale dell’8 e il 9 giugno rappresenti un momento fondamentale e un tagliando di gradimento dell’operato di tutti noi.

Ci impegniamo quindi a sostenere il progetto Libertà con la stessa determinazione e l’impegno che avremmo se fossimo tutti candidati.

f.to Giuseppe Busà f.to Salvatore Caruso

f.to Francesco Cipolla f.to Nicoletta D’Angelo

f.to Antonia Feminò f.to Serena Giannetto

f.to Margherita Milazzo f.to Raimondo Mortelliti

f.to Salvatore Papa f.to Sebastiano Pergolizzi

f.to Raffaele Rinaldo f.to Giuseppe Schepis

f.to Giuseppe Trischitta

La provocazione di martedì: “Dimettevi”

Così De Luca, e domani sapremo come e se ha intenzione di continuare con questo invito alle dimissioni collettive, si è espresso martedì: “Tanti miei collaboratori e rappresentanti nelle istituzioni si sono adagiati e imborghesiti, dimenticandosi da dove siamo partiti e cosa facevano prima di conoscermi. Ho parlato con il mio sindaco di Messina, Federico Basile, e siamo rimasti che oggi in nome e per conto mio sarà richiesta la consegna delle dimissioni di tutti i componenti delle partecipate e dei singoli assessori per aprire la fase già preannunciata da tempo di un naturale tagliando a due anni dall’insediamento dell’amministrazione del sindaco Basile. Ho già fatto sapere al coordinatore regionale di Sud chiama Nord, Danilo Lo Giudice, che non sono contento del suo operato, E che non condivido l’andamento della campagna elettorale e il lassismo che ho registrato tra tante figure istituzionali che oggi esistono grazie all’azione di Cateno De Luca e di Sud chiama Nord”.

