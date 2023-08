C'è più Lega nel Consiglio comunale di Messina. 3 nuovi ingressi dal Gruppo Misto - Tempostretto

La Lega passa da 2 a 5 consiglieri, ecco chi sono

MESSINA – Scatto improvviso in Consiglio comunale di Prima l’Italia e della Lega. I consiglieri passano da 2 a 5, con il ritorno di Mirko Cantello e gli ingressi di Giulia Restuccia ed Emilia Rotondo, fuoriuscite dalla maggioranza diverse settimane fa. Il partito diventa il più corposo tra quelli “tradizionali”, come evidenziato dal senatore Nino Germanà.

Centofanti: “Pronti alle prossime battaglie”

A presentarli è la capogruppo Amalia Centofanti: “È stato un anno intenso quello appena trascorso. Siamo prima stati alleati pazienti di Basile. Poi le nostre strade su sono divise e siamo passati all’opposizione, ma mai opposizione alla città. Oggi sono emozionata nell’accogliere nel nostro gruppo Lega tre consiglieri: Mirko Cantello, che rientra nella squadra d’origine, Giulia Restuccia ed Emilia Rotondo, che sono le più giovani del consiglio. Siamo pronti alle prossime battaglie in cui saremo sicuramente protagonisti, a partire dalla nascita del Ponte sullo Stretto”.

Germanà: “La Lega difende tutta l’Italia

Soddisfatto il senatore Nino Germanà: “Siamo felici e ci sembrava giusto dare risalto all’ingresso di tre consiglieri comunali che aderiscono alla Lega. Oggi il gruppo diventa il primo partito in assoluto tra i partiti tradizionali di centrodestra e centrosinistra. Lo rivendichiamo con orgoglio. Nessuno si è venduto e nessuno è stato acquistato. Siamo stati alleati sinceri dell’amministrazione e abbiamo preso schiaffi, tanto che guance non ne abbiamo più. Ce ne hanno dette di tutti i colori. Ma il governo del fare ci ha resi più attrattivi e siamo diventati il gruppo più corposo in Consiglio. Ma ci saranno altre novità, prima di Ferragosto e alla ripresa. Se questo movimento al sud non esisteva e oggi cresce un motivo c’è. Abbiamo un grande leader come Matteo Salvini che ha tolto la parola nord dal nome, difendendo ora tutta l’Italia, anche un sud che ancora oggi va troppo lento”.

Laccoto: “Attenzione alla sanità”

Con lui anche il deputato regionale Pippo Laccoto, che presiede all’Ars la commissione salute: “Siamo vicini e solidali per la scelta maturata insieme. A noi interessa guardare e vivere il territorio, attenti sempre alle esigenze di tutta la provincia di Messina. Abbiamo contezza delle problematiche, soprattutto dal punto di vista economico e della sanità. Pensiamo al lavoro da fare sulle liste d’attesa. La sanità oggi non è al top ma speriamo di ripartire già da ottobre con le nuove nomine. Noi ci presentiamo con la nostra faccia e il nostro impegno. Alle parole preferiamo i fatti”.

Sammartino: “Basile ha presto perso la maggioranza”

Il grande ospite è l’assessore regionale Luca Sammartino, che parla di “una scelta che apprezziamo e applaudiamo”, riferendosi ai nuovi ingressi. Poi gli attacchi a Basile: “La sua maggioranza si è sciolta per il caldo già prima dell’estate. Ora Messina ha da prendere tante scelte delicate. Sono certo che la Lega già dagli atti di bilancio saprà dare una guida, indicazioni precise facendo opposizione costruttiva e facendo recuperare il tempo perduto. Una grande responsabilità, che io accolgo con grande entusiasmo. Parliamo di grandi disagi in città e grandi investimenti che si faranno nei prossimi mesi. La Lega ha la consapevolezza nuova di un partito che si sta strutturando, che si sta costruendo giorno dopo giorno guardando alla politica del fare. In dieci mesi Palazzo Zanca perde la maggioranza, da domani il governo regionale di centrodestra aumenta invece il proprio peso. E la Lega vuole farlo qui, rappresentare un partito con al centro gli amministratori locali e che faccia nascere al sud una consapevolezza diversa, il diritto e il dovere di difendere le proprie peculiarità. La Sicilia va amata ma ha bisogno anche di un mix tra giovani ed esperti per far superare alla Regione le prossime difficoltà”.