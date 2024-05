De Luca sarà dimesso il 9 maggio, campagna elettorale in bilico

Novità dal Policlinico: le condizioni del leader di Sud chiama Nord migilorano

MESSINA – Nel giorno della furia contro i “suoi”, una buona notizia. Secondo il nuovo bollettino medico di Cateno De Luca, le dimissioni sono imminenti. Così scrive il suo staff, e lui conferma sulla sua pagina Facebook: “I medici hanno stabilito che se Cateno De Luca continuerà a rispondere così positivamente alle cure farmacologiche, sarà dimesso dall’ospedale giovedì 9 maggio. Non è ancora stata definita la durata del periodo di riabilitazione domiciliare, che sarà seguito e intercalato da controlli ospedalieri in day hospital. Si attendono ulteriori approfondimenti che saranno completati entro il prossimo mercoledì”.

E ancora: “Per quanto riguarda la ripresa della campagna elettorale, non è ancora chiaro se e in che modalità De Luca potrà fare campagna elettorale. I medici si sono riservati ulteriori 48 ore per valutare questa questione, fermo restando che per almeno un mese sono assolutamente sconsigliati spostamenti in aereo”.

