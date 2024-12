De Luca. Il Cateno incatenato, dove vai se il potere non ce l’hai?

Il dialogo con Schifani e il centrodestra nasce per ragioni di realismo politico. Se isolato, Sud chiama Nord non incide e perde pezzi

MESSINA – Tu chiamala se vuoi realpolitik. Il dialogo con Renato Schifani e il centrodestra, in vista delle future regionali e non solo, nasce da ragioni di realismo politico. Se isolato, il leader e il suo partito, Sud chiama Nord, non incidono e perdono pezzi. Cateno De Luca detiene un pezzo significato di potere nel Messinese ma non incide a livello regionale e nazionale. Ha bisogno di un canale privilegiato con chi governa e ha in mano quasi tutte le leve del comando. Ovvero, il centrodestra.

L’alternativa, allearsi con il centrosinistra, è naufragata ben prima di nascere. Di certo, lo stile di questa giravolta lascia molto a desiderare. Ma, dopo le batoste da “uomo solo al comando”, per De Luca conta solo rimettersi in pista in una situazione di minore debolezza. Forte e radicato nel Messina: debole (per le sue ambizioni da presidente della Regione siciliana) per poter imporre la sua figura ad altre forze politiche, Cateno “incatenato” cerca di giocare una nuova partita.

Gli appuntamenti 2024 a Messina e Taormina con Schifani

Incassa dall’ex nemico Schifani i riconoscimenti per “la buona amministrazione a Messina e l’esempio d’efficienza della raccolta differenziata”. E si prepara, con il sindaco Federico Basile, ad accogliere il presidente della Regione il 21 febbraio per un evento proprio con Messina Servizi, nel segno dei rifiuti e del riciclo virtuoso. E poi il 2 e 3 giugno, nell’anniversario della Conferenza di Messina e della genesi dell’Europa, Taormina e Messina saranno protagonisti di un amarcord 70 anni dopo, sempre con Schifani ed è lecito aspettarsi un ritorno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Addio Banda Bassotti, ora per De Luca “Schifani padre nobile”

In ogni caso, la strategia è chiara e solo il tempo dirà se la strada in termini di vantaggi è quella giusta. E se consentirà a De Luca di ritagliarsi lo spazio politico a cui ambisce. Nel frattempo., il repertorio è cambiato e “Banda Bassotti” e attacchi ancora più pesanti risultano uno sbiadito ricordo. C’eravamo tanto odiati. Ma ora non più. “Schifani padre nobile della politica siciliana” è la nuova frase simbolo.

