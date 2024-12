Falcone: “De Luca? Porte aperte nel centrodestra ma dipende da lui” VIDEO

A tu per tu su insularità, fondi europei e future alleanze con l'europarlamentare di Forza Italia, ieri a Messina

MESSINA – Ieri incontro di Forza Italia al bar del Teatro Vittorio Emanuele. Uno scambio di auguri con l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, vice capo delegazione italiana nel gruppo del Partito popolare europeo (Ppe), alla presenza di militanti e amministratori locali del partito azzurro. Sono intervenuti Tommaso Calderone, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia alla Camera dei deputati, e Fortunato Romano, presidente del Movimento cristiano lavoratori (Mcl) Messina.

Ai microfoni di Tempostretto, l’ex assessore regionale all’Economia ed eurodeputato Marco Falcone ha fatto il punto sul suo impegno parlamentare. Si è pure detto fiducioso che la Sicilia “sempre di più valorizzerà i fondi europei”. E non è mancata una battuta sull’avvicinamento con Cateno De Luca: “Le porte del centrodestra sono aperte per De Luca ma deve decidere lui. Si tratta di un soggetto politico che ha la sua importanza. Se vorrà fare un’alleanza con il centrodestra, non penso che ci saranno problemi ad accoglierlo e a dargli anche una posizione di rilievo. Ma deve capirlo lui. Noi riteniamo, come centrodestra, di avere un percorso. Stiamo mettendo in campo un’azione di buon governo che, di fatto, sta dando i suoi frutti. Non a caso Forza Italia è stato il primo partito alle ultime Europee in Sicilia”.

“Il tema dell’insularità è prioritario in Europa e a Roma”

Sottolinea Falcone: “Il tema dell’insularità è prioritario nella nostra agenda. Dai servizi per le persone al trasporto merci, in relazione anche alla competività delle nostre aziende rispetto a quelle del nord. Lo stiamo seguendo in Europa e a Roma, con Tommaso Calderone presidente della Commissione bicamerale per il contrasto agli svantaggi dell’insularità. Una cosa utile subito? L’abbassamento dei costi. Un provvedimento del governo regionale per quanto riguarda il movimento delle persone. E, da parlamentari, noi stiamo affrontando il problema degli Ets nel trasporto marittimo. Ovvero, quelle navi che non si sono adeguate alla decarbonizzazione e all’abbassamento dell’inquinamento atmosferico. E sono sottoposte a sanzioni che si ribaltano sugli autotrasportatori, con conseguenze inevitabili sui consumatori. Stiamo facendo una battaglia in Europa perché sono balzelli che riducono la competitività delle nostre aziende. E non stimoli per l’adeguamento alla transizione ecologica”.

“Sono fiducioso su fondi comunitari e Pnrr in Sicilia”

E ancora: “Siamo indietro sui fondi comunitari in Sicilia? Io penso di no ma devono partire ancora i fondi 2021-27 e la loro programmazione. Il governo regionale si metterà in linea con le scadenze, che risultano non poche. Il Pnrr? Ci sono progetti in corso. C’è qualche piccolo ritardo ma il gap verrà superato”.



