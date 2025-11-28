De Luca lancia il reclutamento per le elezioni a Milazzo: “Ora si fa sul serio”

Online una piattaforma che raccoglierà adesioni fino al 28 febbraio 2026. Per candidarsi al Consiglio occorrerà versare una quota di 50 euro

MILAZZO – Cateno De Luca fa sul serio a Milazzo e, sulla scorta di quanto già realizzato a Giardini Naxos, lancia la piattaforma civica “Una Marcia in Più per Milazzo”, uno strumento promosso da Sud Chiama Nord che vuole “accompagnare la città verso le prossime elezioni amministrative con un metodo innovativo, partecipato e trasparente”.

Alla conferenza stampa di presentazione della piattaforma, De Luca si è presentato con una lanterna: “Serve a trovare uomini e donne liberi – ha spiegato – competenti e pronti a mettersi in gioco per il bene della loro comunità. Non è un gesto goliardico, ma il simbolo di un metodo nuovo: niente spartizioni, niente sedute spiritiche, niente candidature decise nelle stanze chiuse. Qui decide la comunità”.

La piattaforma ha natura civica e non richiede l’adesione al movimento politico. “Aderire – ha detto De Luca – non significa iscriversi a Sud Chiama Nord. Significa partecipare a un percorso aperto e oggettivo, dove contano merito e partecipazione, non le logiche di potere.

Annunciata anche la costituzione dell’associazione “Una Marcia in Più per Milazzo”, che fungerà da comitato civico locale e che vede come presidente Pippo Crisafulli , vicepresidente Carmelo Torre e tesoriere Stefania Quattrocchi.

Come funziona la piattaforma

La piattaforma prevede tre sezioni: l’iscrizione al comitato civico (aperta ai residenti di Milazzo e con una quota da versare di 10 euro), la possibilità di presentare candidature al Consiglio comunale (aperte anche ai non residenti come previsto dalla legge, quota 50 euro) e uno spazio dedicato ai suggerimenti programmatici in cui i cittadini potranno indicare criticità e proposte per il futuro della città.

Iscrizioni e candidature sono già aperte e resteranno attive fino al 28 febbraio, quando inizierà la fase di individuazione del candidato sindaco attraverso vere e proprie primarie digitali con riscontro immediato.

Nel corso della conferenza è stato annunciato anche un appuntamento pubblico previsto per domenica 7 dicembre alle ore 17 al Lido “La Fenice”, durante il quale saranno approfonditi i contenuti del percorso. “La fase che possiamo definire goliardica, e che è servita per lanciare dei messaggi e aprire una fase, è finita: da oggi inizia la partita vera. E i protagonisti saranno i cittadini di Milazzo”, ha concluso Cateno De Luca.