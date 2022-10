De Luca torna a Taormina: "Chi ha sfasciato la città faccia un passo indietro" - Tempostretto

Oggi nuovo comizio a Trappitello

TAORMINA – Il leader di “Sicilia Vera – Sud chiama Nord” Cateno De Luca torna a Taormina dopo il comizio dello scorso 8 ottobre in piazza IX Aprile. Il nuovo appuntamento è fissato per oggi pomeriggio alle 18:30, a Trappitello, in piazza XXV Aprile.

“Torno a Taormina per incontrare la comunità di Trappitello e discutere anche con loro del progetto “I taorminesi per De Luca”, anticipa il deputato regionale. “So che il mio ingresso nella scena politica locale ha creato alcuni stati di agitazione – prosegue il leader di Sicilia Vera – addirittura sta nascendo il fronte anti De Luca, ma nessuno ha ancora risposto nel merito ai dieci quesiti su alcune delle maggiori criticità di Taormina mai risolte e che ho posto al centro del dibattito politico. Ecco oggi ritengo che chi abbia responsabilità politiche dirette ed è stato dunque artefice o complice silente dello sfascio di Taormina dovrebbe fare un passo indietro. Oggi a Trappitello proseguiremo il dialogo con la comunità per spiegare il nostro progetto e di come insieme, se i taorminesi lo vorranno – conclude Cateno De Luca – potremo mettere in atto strategie concrete per imprimere quella marcia in più che Taormina merita.”