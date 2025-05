De Luca ufficializza le nomine di Patrimonio e Fondazione Taormina

Ecco le nomine del sindaco sul "modello Messina". "Più costi e poltrone" per il Pd

“Una marcia in più per Taormina! Taormina, ufficializzate le nomine per Azienda Speciale Patrimonio Taormina e Fondazione Taormina”. Con i consueti toni trionfalistici, il sindaco Cateno De Luca continua a proporre il suo modello di nomine e partecipate: da Messina a Taormina. Ecco il nuovo annuncio: “Questa sera, in aula consiliare, ho nominato i componenti degli organi di amministrazione e controllo di Azienda Speciale Patrimonio Taormina e Fondazione Taormina, due realtà fondamentali per la gestione strategica del nostro patrimonio e per lo sviluppo culturale della città”. L’ingegnere Massimo Brocato diventa presidente di Patrimonio e la giornalista Valeria Brancato, responsabile della comunicazione di De Luca e Sud chiama Nord, e anche del sindaco Basile, presidente della Fondazione Taormina.

Per Azienda Speciale Patrimonio Taormina (“che si occupa di gestione, valorizzazione e manutenzione dei beni immobili comunali e delle reti dei servizi pubblici locali”):

Ing. Massimo Brocato, presidente

Arch. Alessia De Francesco, componente

Avv. Gaetano Picciolo, componente

Collegio dei Revisori dei Conti:

Dott. Paolo Bonaccorso, presidente

Dott.ssa Maria Eugenia Orlando, componente

Dott. Michele Anastasi, componente

Per la Fondazione Taormina (“ente culturale senza scopo di lucro, che promuove e valorizza il nostro patrimonio artistico e identitario”):

Dott.ssa Valeria Brancato, presidente

Dott.ssa Laura Gullotta, componente

Dott. Vincenzo Lombardo, componente

Collegio della Fondazione:

Dott. Cosimo Carmelo Scarcella, presidente

Dott.ssa Nicoletta Corea, componente

Dott. Fabrizio Caminiti, componente

“Queste nomine rappresentano un passaggio importante per rafforzare le fondamenta della nostra azione amministrativa: puntiamo su competenze e professionalità capaci di dare nuovo impulso alla gestione dei beni pubblici e alla promozione culturale della nostra amata Taormina. Abbiamo davanti sfide decisive, e sono certo che questi organismi sapranno interpretare al meglio il loro ruolo a servizio della comunità”, ha scritto su Facebook il sindaco e leader politico.

De Luca sposa “il modello Messina” di partecipate, “più costi e poltrone” secondo il Pd

Lo scorso 17 maggio si è costituita Taormina Social City. E se c’è chi, come il Partito democratico, di recente ha espresso riserve sulla tendenza a Taormina a replicare il “modello Messina”, De Luca tira dritto. Per le opposizioni, il rischio è di fare lievitare costi e tante nuove poltrone. Ma il sindaco promette che migliorerà la gestione amministrativa.