Decentramento, Currò: “Il nuovo regolamento a breve in aula. Collaboriamo con le municipalità”

L'assessore ha spiegato cos'è stato fatto, con le proposte dei presidenti recepite e analizzate: "Testo definitivo tra fine mese e inizio febbraio"

MESSINA – Con l’aumento dei gettoni anche per i consiglieri di municipalità, il tema del decentramento è tornato ad animare i corridoi di Palazzo Zanca (e non solo). Il capogruppo della Dc in Consiglio, Giovambattista Caruso, nel parlare della sua battaglia sulle indennità, ha chiesto che ora si attui un “decentramento vero“. E questo passa soprattutto dall’approvazione del nuovo regolamento. Non una critica ma un “sollecito”, o almeno così è stato inteso dall’assessore Pietro Currò, che ha la delega al decentramento. Quest’ultimo nel corso dei mesi scorsi ha intrecciato un rapporto sempre più stretto con le stesse municipalità.

Currò: “Accolte le proposte delle municipalità”

Currò ha spiegato ai microfoni di Tempostretto cos’è stato fatto e quali saranno i prossimi passi. Ha dichiarato: “Abbiamo fatto un passo importante, qualche settimana fa: una riunione con i presidenti delle sei municipalità per avere il loro contributo sulle modifiche al regolamento. Loro sono stati puntuali e noi abbiamo preso queste proposte, le abbiamo integrate e confrontate. Abbiamo visto che c’è qualche dissonanza tra una municipalità e un’altra e per questo stiamo facendo qualche approfondimento”. Ma il testo finale del regolamento, che arriverà in aula consiliare per l’approvazione, è vicino alla sua stesura definitiva: “Entro fine mese, massimo a inizio febbraio, dovrebbe esserci un’altra riunione con le municipalità per elaborare il testo definitivo”.

L’idea di aumentare il personale nelle municipalità

La delibera sarà poi discussa in aula, tra commissione e Consiglio, e la sua approvazione sarà un passo fondamentale per l’attuazione del decentramento. Ma cosa cambierà? “Siamo un’amministrazione nuova – ha spiegato Currò – pur lavorando in continuità con quella del 2019. Per questo abbiamo chiesto alle municipalità di avanzare le loro proposte per integrare il regolamento”. E un cambiamento importante sarà nel personale: “Attenzioneremo molto questo aspetto, perché le municipalità hanno bisogno di più personale, anche di persone che possano progettare e proporre al Comune interventi che possono essere messi in atto. Rafforzeremo quest’aspetto”.

Currò ha poi concluso: “Vogliamo rafforzare questo rapporto con le circoscrizioni. Penso anche ai nuovi comitati civici, non si tratta di una proposta contro le municipalità, ma di un qualcosa in più che possa rapportarsi con l’amministrazione, che è fatta da giunta, Consiglio e municipalità appunto”.