Circoscrizioni, ecco quanto aumentano i gettoni. Caruso: “Adesso il decentramento vero” INTERVISTA

Legge di stabilità. Presidente e consiglieri prenderanno il 60 o il 40% dell'indennità dell'assessore, in base alla funzione amministrativa decentrata. L'importo. Il consigliere Dc: "Vi spiego come siamo arrivati all'obiettivo"

L’INTERVISTA. Caruso: “Adesso inizia la battaglia per il decentramento reale”

di Carmelo Caspanello

A Messina, come nelle altre due città metropolitane dell’Isola, Catania e Palermo, aumentano i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e di circoscrizione. Ed anche le indennità di carica per i vice presidenti dei Consigli comunali. I presidenti di circoscrizione con funzioni amministrative decentrate spetterà il 60% dell’indennità che spetta agli assessori del Comune. Vale a dire circa 5400 euro lordi per il presidente della circoscrizione e 2700 per i consiglieri, euro più euro meno. Mentre è previsto il 40% per quanti non avranno funzioni amministrative decentrate: circa 3600 euro lordi per il presidente e 1800 per i consiglieri.

Un aumento cospicuo e comunque proporzionale all’attuazione del decentramento, come si può notare. “E’ questo il giusto riconoscimento del lavoro svolto dalla Dc” sostiene il consigliere comunale messinese Giovanni Caruso, promotore di un incontro, lo scorso novembre, con l’assessore regionale alle Autonomie locali, Andrea Messina, che ha avuto luogo nella Città dello Stretto e vi parteciparono 32 consiglieri di circoscrizione. Quello fu il punto di partenza, che si è concretizzato ieri nel contesto della maratona che ha portato ieri mattina alle 10 (dopo 20 ore di lavoro) all’approvazione della Legge di stabilità.

“All’inizio mi avevano dato del pazzo – sorride Caruso – ma i risultati mi hanno dato ragione. Adesso per me inizia un’altra importante battaglia: quella per il decentramento, che deve essere attuato realmente. Non possiamo sentirci dire dall’assessore che bisogna aspettare il regolamento e che ci vuole ancora del tempo. Bisogna fare in fretta, per andare incontro alle necessità del territorio e risolvere i problemi in modo concreto. Sembra quasi si voglia buttare la palla in tribuna per rinviare sine die…”. Infine Caruso chiosa soddisfatto: “La Dc a Messina è tornata, Lavoreremo per essere incisivi nella vita politica e amministrativa della città”.