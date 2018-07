De Luca: "Da lunedì abbattiamo gli alberi pericolanti". VIDEO

"Siamo di fronte ad un'emergenza. Pertanto domenica emetterò un'ordinanza indifferibile ed urgente per procedere all’immediato taglio degli alberi che rappresentano un pericolo per la pubblica e privata incolumità in tutti i villaggi e quartieri". Lo dice il sindaco Cateno De Luca a conclusione della conferenza di servizi, aggiornata a domenica mattina alle 8, mentre alle 9 è prevista seduta di giunta.

"Lunedì prossimo - conclude De Luca - inizieranno i lavori che si concluderanno nell’arco di un mese. Per ogni albero che è stato e sarà tagliato ne pianteremo due".