Dietrofront Seguenza. Seconda sede non più all'ex Iai ma tutto al Don Orione

Scelta definitiva per le aule mancanti al Liceo Seguenza. In un incontro di pochi giorni fa era stato scelto di usare 9 aule dell'ex Iai e 12 al Don Orione ma ora, grazie alla disponibilità di altre aule, si è deciso di portare tutto al Don Orione (bastano 19 aule in tutto, tra piano terra e primo piano) e di dividere la scuola in due sedi, non più in tre.

La scuola lascerà così i locali in affitto a Cristo Re, permettendo un risparmio per le casse della Città Metropolitana. La dirigente scolastica, Lilia Leonardi, ha ringraziato il sindaco De Luca che “in maniera fattiva, si è prodigato senza promesse ed ha capito l'esigenza della nostra scuola, delle famiglie, dei genitori e, soprattutto, degli studenti”.