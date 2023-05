Decreto Ponte. Cannizzaro: "Approvato mio emendamento su trasporto pubblico integrato" - Tempostretto

Le esigenze di Reggio, Villa San Giovanni e Messina saranno gestite in modo coordinato tra le Regioni Calabria e Sicilia e d’intesa con gli Enti locali

«Approvato il mio emendamento al Decreto Ponte per adeguare sistema di trasporto pubblico locale terrestre e marittimo”. E’ quanto ha scritto il deputato reggino di Forza Italia, Giovanni Cannizzaro “Considerando il grande numero di pendolari reggini e messinesi giornalmente coinvolti, – prosegue Cannizzaro – rispondiamo così all’esigenza di prevedere un sistema integrato di mobilità urbana, di natura prettamente Pubblica e di tipo collettivo, tra le due sponde dello Stretto. Questa esigenza oggi è ufficialmente diventata parte fondante del Decreto Legge. Grazie al Piano integrato di trasporti che abbiamo previsto nell’emendamento, infatti, le esigenze di Reggio, Villa San Giovanni e Messina saranno gestite in modo coordinato tra le Regioni Calabria e Sicilia e d’intesa con gli Enti locali. Quindi, già in fase realizzativa, alla costruzione del Ponte sarà affiancato un adeguato sistema di trasporto pubblico locale».