Decreto Ponte. Cannizzaro: "Sarà l'autorità portuale dello Stretto a individuare i progetti prioritari" - Tempostretto

Si tratta di un grande risultato a sostegno soprattutto delle realtà locali, giustamente preoccupate dagli impatti di un’opera colossale

ROMA – «Abbiamo messo a segno un altro colpo nel grande quadro del Decreto Ponte. Con l’emendamento 4.17 approvato, l’Autorità di Sistema portuale dello Stretto potrà individuare i progetti prioritari necessari all’adeguamento delle infrastrutture locali, avviando un percorso di rifunzionalizzazione, anche al fine di renderle più coerenti e funzionali con la nuova configurazione che sarà determinata dalla costruzione del Ponte. In sostanza, è un’iniziativa che dà un grande vantaggio ai territori dell’Area dello Stretto». Lo ha dichiarato il deputato reggino di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, dopo che è stato approvato un altro suo emendamento al Decreto Ponte.



«Con l’approvazione di questo emendamento sulla infrastrutturazione portuale nell’Area dello Stretto – spiega il vicepresidente azzurro alla Camera– si completa l’iniziativa di Forza Italia in favore delle realtà locali interessate dalla costruzione del Ponte. Assieme all’altro mio emendamento sul Piano Integrato dei Trasporti Locali, approvato settimana scorsa, adesso la realizzazione della grande opera dovrà combinarsi anche con i progetti necessari all’adeguamento delle infrastrutture portuali, sia quelle di nuova costruzione sia quelle già esistenti, per conformarle alla configurazione che verrà determinata dall’esistenza del Ponte. Da adesso, dunque, sarà demandato all’Autorità di Sistema portuale dello Stretto il compito di sviluppare ed eseguire anche progetti di miglioramento dei Porti di Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Messina, affinché siano in grado di assicurare una maggiore funzionalità. Interventi che, tra l’altro, potranno essere identificati come d’interesse nazionale prioritario e strategico e quindi, come tali, beneficiare di appositi finanziamenti e procedure di semplificazione.

In virtù di tutto ciò, l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto potrà essere autorizzata a procedere anche in deroga alle procedure ordinarie, per un’attuazione più rapida. Il beneficio più immediato – aggiunge Francesco Cannizzaro – sarà per esempio per i cosiddetti approdi a Sud, a Villa San Giovanni, con la velocizzazione delle procedure di progettazione e realizzazione dello spostamento del porto traghetti nella nuova localizzazione a sud degli invasi; stesso dicasi per le nuove attività intraprese per il Porto di Reggio Calabria e per la rifunzionalizzazione del Porto di Saline Joniche».



«In altre parole, si tratta di un grande risultato a sostegno soprattutto delle realtà locali, giustamente preoccupate dagli impatti di un’opera colossale, com’è appunto il Ponte sullo Stretto. Ponte che, nel frattempo, proprio in queste ore, ha incassato anche il parere favorevole per i profili finanziari in Commissione Bilancio». Ha proseguito sempre Cannizzaro.

«Sento il dovere di ringraziare i colleghi deputati delle Commissioni Ambiente e Trasporti, Caroppo, Tosi e Sorte, Cortellazzo, Mazzetti, i colleghi relatori del Decreto, Francesco Battistoni per Forza Italia e Domenico Furgiuele per la Lega, unitamente ai Sottosegretari Tullio Ferrante ad Infrastrutture e Trasporti e Matilde Siracusano ai Rapporti con il Parlamento; tutti incessantemente impegnati allo svolgimento dei lavori nelle Commissioni interessate, rafforzando quella che è la basilare idea di gruppo che contraddistingue il CentroDestra, seguendo quelle che sono sempre state le linee guida di Forza Italia e di

Silvio Berlusconi. Andiamo avanti spediti – ha concluso il deputato forzista reggino – verso la conversione del Decreto in Aula di settimana prossima».