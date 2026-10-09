Degrado a Piano Torre, “silenzio inaccettabile dal Comune e da Messinaservizi”

L’affondo del consigliere Previti. Lettera di diffida a Basile e Puccio: carreggiata invasa da erbacce e cunette ostruite nella Contrada Ziino

Messina– “La vegetazione incontrollata che invade la carreggiata, le cunette ostruite e un’incuria che si protrae ormai da anni”. Torna ad accendersi la polemica sullo stato di manutenzione delle periferie cittadine, in particolare a Contrada Ziino, nella frazione collinare di Piano Torre. A farsi portavoce del disagio dei residenti è il consigliere della VII Municipalità Santi Previti, che ha inviato una formale contestazione e un «sollecito definitivo» indirizzato al sindaco, Federico Basile, e al direttore generale di Messinaservizi Bene Comune, Salvo Puccio.

Al centro della presa di posizione non c’è soltanto lo stato materiale della viabilità, ma soprattutto “l’assenza di comunicazioni e riscontri istituzionali. Nonostante le reiterati segnalazioni e l’invio di dossier fotografici, dagli uffici comunali e dalla partecipata, non è mai arrivata alcuna replica”.

Carreggiata ristretta e rischi per la viabilità

Secondo quanto documentato dall’esponente circoscrizionale, il quadro nell’arteria collinare continua a peggiorare di giorno in giorno: «La vegetazione sta invadendo la carreggiata e rendendo sempre più difficoltosa la viabilità. Si tratta, inoltre, di una strada che da anni non riceve un’adeguata manutenzione, né per la scerbatura né per la pulizia delle cunette e dei margini stradali.»

La combinazione tra arbusti sporgenti e detriti sul ciglio stradale crea serie difficoltà di transito ai veicoli, aumentando il pericolo di incidenti e impedendo il corretto deflusso delle acque piovane, con evidenti rischi per la tenuta del fondo stradale in caso di forti precipitazioni.

«Inaccettabile non rispondere alle note istituzionali»

A pesare maggiormente, secondo Previti, “è il muro di gomma contro cui si sono scontrate le richieste fin qui presentate”: «Riteniamo inaccettabile e vergognoso che, a fronte di segnalazioni istituzionali, corredate anche da documentazione fotografica, e delle legittime richieste dei cittadini, non venga fornita neppure una risposta. Non sono più accettabili silenzi, rinvii o mancate repliche.»

Da qui la richiesta perentoria: Palazzo Zanca e MessinaServizi chiariscano con immediatezza se e quando la strada verrà inserita nel calendario degli interventi operativi di bonifica e scerbatura.

L’aut aut: “Pronti a nuove iniziative in altre sedi”

Il consigliere conclude la nota ribadendo che, in assenza di un riscontro immediato e di un cronoprogramma certo per la messa in sicurezza dell’area, verranno intraprese ulteriori azioni istituzionali: «I cittadini pagano regolarmente tasse e tributi e hanno diritto a risposte e servizi concreti. Qualora anche questa comunicazione dovesse rimanere senza riscontro, ci vedremo costretti ad adottare ogni ulteriore iniziativa nelle sedi competenti affinché vengano garantite la manutenzione e la sicurezza.»