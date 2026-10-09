Messina e Reggio, le giunte “in mezzo al mare”: il gesto (non solo) simbolico verso l’Area integrata dello Stretto VIDEO

I sindaci Basile e Cannizzaro hanno presentato i 5 punti del loro piano per la mobilità, tra aliscafi, bus e aeroporto. Ma anche annunciato che ci sarà una seduta condivisa delle loro giunte su una nave: ecco perché

MESSINA – L’iter per formalizzare l’Area integrata dello Stretto dovrà essere avviato a Roma, dal governo. Ma un passaggio cruciale, dopo il confronto serrato tra i sindaci di Messina e Reggio Calabria Federico Basile e Francesco Cannizzaro, sarà vissuto dalla due città il prossimo giovedì 15 ottobre. Le due giunte, infatti, daranno vita a una seduta congiunta “in mezzo al mare”, quindi nel cuore dello Stretto di Messina. Un gesto simbolico, ma non solo. Sarà firmato, infatti, un documento sull’area integrata da inviare poi a Roma.

Basile: “Messina e Reggio non si sono mai parlate fino in fondo”

Basile, intervistato dai giornalisti, ha ribadito “l’impegno per modificare le tratte degli aliscafi, incrementare il servizio che porta all’aeroporto e istituire un altro servizio che ci permetta, con il gommato, di traghettare e arrivare direttamente. Sono tutti sistemi che ci permettono di avviare questo discorso dell’area integrata. Si deve parlare di mobilità ma anche di interazione economica e di altro tipo. Per questo è nata l’idea della giunta condivisa di giovedì prossimo su una nave che toccherà le due sponde. Vogliamo dare concretezza alle istanze di queste due grandi città metropolitane. Bisogna costituire in maniera formale un’area integrata di cui non si è mai parlato fino in fondo”.

Cannizzaro: “Un ponte virtuale con atti e percorsi reali”

E Cannizzaro ha aggiunto che si tratta “dell’inizio di una nuova era. L’atto deliberativo sarà sottoposto direttamente a governo e Parlamento, così potranno prendere atto che per la prima volta nella storia qui ci sono due sindaci che intendono lavorare insieme. Per garantire realmente la nascita di questa area integrata. In attesa del ponte noi dobbiamo crearne uno virtuale tra amministrazioni. Ma non con le parole, con i comunicati, ma con atti e percorsi reali”.