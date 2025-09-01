 Degrado in via Taormina. "Civiltà, questa sonosciuta"

lunedì 01 Settembre 2025 - 11:50

Molti cittadini sono incivili "ma - si chiede la nostra lettrice - com'è possibile che anche chi dovrebbe vedere e provvedere non abbia occhi?"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Desidero comunicare che da diversi mesi in Via Taormina (zona casette), ci sono rifiuti abbandonati e materiali di risulta riversati in parte anche sul marciapiede. Per i passanti residenti in zona, significa assistere da mesi a una scena di degrado vergognosa che mette a disagio tutte le persone per bene che vivono a due passi da questa realtà umiliante e che fa riflettere sullo stato di arretratezza mentale e socioculturale presente ancora in alcuni quartieri della nostra città. Sembrano scene da paesi sottosviluppati.

“Possibile che il senso della civiltà sia così poco diffuso anche tra chi decide?”

Purtroppo molti cittadini non conoscono il significato del termine civiltà, però mi chiedo come sia possibile che anche chi dovrebbe vedere e provvedere non abbia occhi. É possibile che il senso della civiltà sia un concetto così poco diffuso anche tra le persone più emancipate che siedono al tavolo delle decisioni?
Allego alcune foto.
Pina Ciraolo

