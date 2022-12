Depotenziamento ospedale Taormina, Leanza chiede audizione sindaci in Commissione Sanità - Tempostretto

Il vicepresidente dell'organismo regionale (Pd): "No a chiusure a causa della razionalizzazione della spesa sanitaria"

PALERMO – “Ho chiesto in tempi rapidi un’audizione in VI Commissione, Sanità, dell’Assemblea regionale siciliana per la critica situazione dell’ospedale San Vincenzo di Taormina”. Non ha perso tempo, il vicepresidente della stessa Commissione, Calogero Leanza (Pd), attivandosi all’indomani della manifestazione che ha visti protestare, pacificamente, i sindaci del Distretto socio-sanitario D32 e diversi deputati regionali, all’esterno del presidio sanitario. “Ho chiesto, inoltre – prosegue Leanza – la partecipazione del sindaco di Taormina, Mario Bolognari, di Giardini Naxos Giorgio Stracuzzi e di Santa Teresa di Riva Danilo Lo Giudice”.

“Abbiamo espresso il nostro no durante manifestazione”

“L’ospedale rischia il depotenziamento in ragione delle scelte di razionalizzazione della spesa sanitaria – spiega l’onorevole messinese – ed abbiamo già espresso il nostro no durante una manifestazione pubblica alla quale hanno partecipato tutti i primi cittadini della provincia ionica messinese. Continueremo la nostra azione finché non avremo certezze, perché la struttura costituisce un presidio irrinunciabile per il territorio della provincia di Messina, che da anni subisce i tagli più pesanti nella sanità. Sono a rischio – conclude Leanza – la salute di migliaia di cittadini e servizi importanti”. Diversi reparti sono senza primario e garantiscono servizi solo in day hospital; altri hanno chiuso e il Centro cardiologico pediatrico Bambino Gesù, Polo d’eccellenza del Mezzogiorno, rischia di essere smantellato.

—