Depuratore di Contesse: rumori e odori nauseabondi

Paolo Scivolone, consigliere della II Municipalità, denuncia la situazione di queste ore in via del Carmine a Contesse

Brutto risveglio per i residenti di via del Carmine, costretti a rimanere con le finestre chiuse per il malfunzionamento del depuratore di a Contesse, a causa di rumori e odori nauseabondi.

“E’ inammissibile, un intera stagione estiva con sversamenti a mare e periodicamente un fetore che compromette la salubrità dell’ambiente e rappresenta un serio rischio igienico – sanitario – dice Scivolone -. Tale situazione, crea malumori e rabbia ai residenti della via del Carmine, che manifestano spesso questa gravissima situazione, pertanto, è doveroso risolvere al più presto tale problematica”.